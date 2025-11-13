https://ria.ru/20251113/vs-2054716273.html
Группировка "Днепр" уничтожила до 70 украинских военных за сутки
Группировка "Днепр" уничтожила до 70 украинских военных за сутки - РИА Новости, 13.11.2025
Группировка "Днепр" уничтожила до 70 украинских военных за сутки
Группировка "Днепр" уничтожила до 70 украинских военнослужащих и 4 станции РЭБ за сутки, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T12:22:00+03:00
2025-11-13T12:22:00+03:00
2025-11-13T12:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg
https://ria.ru/20251113/zelenskiy-2054651496.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Днепр" уничтожила до 70 украинских военных за сутки
МО РФ: группировка "Днепр" уничтожила до 70 военных ВСУ за сутки