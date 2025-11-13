https://ria.ru/20251113/vs-2054713564.html
ВС России продолжают уничтожение ВСУ в районе Купянска
Штурмовики российской группировки "Запад" продолжают уничтожение окружённых формирований ВСУ в районе Купянска в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.11.2025
харьковская область
