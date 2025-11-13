Рейтинг@Mail.ru
ВС вступился за россиянку, заплатившую пошлину за ввоз BMW из Южной Кореи - РИА Новости, 13.11.2025
10:27 13.11.2025
ВС вступился за россиянку, заплатившую пошлину за ввоз BMW из Южной Кореи
ВС вступился за россиянку, заплатившую пошлину за ввоз BMW из Южной Кореи
2025
россия, южная корея, bmw x5
Россия, Южная Корея, BMW X5
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Верховный суд РФ вступился за россиянку, которой таможня доначислила почти 3 миллиона рублей пошлины за ввоз из Южной Кореи подержанного BMW, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Там рассказали, что истец заключила агентский договор для покупки подержанного автомобиля в Южной Корее стоимостью 57,8 тысячи долларов. Размер ввозной пошлины составил 2,6 миллиона рублей, но Владивостокская таможня сочла цену заниженной, так как на зарубежном аукционном сайте аналогичное транспортное средство продавалось почти в три раза дороже, и обязала доплатить 2,8 миллиона рублей пошлин.
Банкомат - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
В России ввели новые пошлины для автовладельцев и мигрантов
1 сентября, 02:01
Покупательница оспорила это решение, сославшись на недостоверность сведений сайта. Суд первой инстанции удовлетворил требование истца, но апелляционная и кассационная инстанции, напротив, встали на сторону таможни, отметили в пресс-службе.
Спор дошел до Верховного суда.
"Верховный суд России разъяснил, что отдельное закрепление правил определения стоимости товаров, ввозимых для личного пользования, связано с тем, что покупатели не осуществляют предпринимательскую деятельность и в силу обычаев делового оборота ограничены в возможности представления коммерческих документов", - сказали в пресс-службе.
Там пояснили, что в случае несогласия со сведениями, представленными декларантом, бремя доказывания обстоятельств возлагается на таможенный орган.
"Судебная коллегия по экономическим спорам, рассмотрев кассационную жалобу, оставила в силе решение суда первой инстанции, признав неправомерным повышение таможенной стоимости автомобиля, приобретенного гражданином для личного пользования", - сообщили в пресс-службе.
Новые автомобили в автосалоне - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Россия нарастила импорт автомобилей из Южной Кореи
19 сентября, 05:12
 
РоссияЮжная КореяBMW X5
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Заголовок открываемого материала