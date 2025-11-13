Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото

Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве

ВС вступился за россиянку, заплатившую пошлину за ввоз BMW из Южной Кореи

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Верховный суд РФ вступился за россиянку, которой таможня доначислила почти 3 миллиона рублей пошлины за ввоз из Южной Кореи подержанного BMW, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Там рассказали, что истец заключила агентский договор для покупки подержанного автомобиля в Южной Корее стоимостью 57,8 тысячи долларов. Размер ввозной пошлины составил 2,6 миллиона рублей, но Владивостокская таможня сочла цену заниженной, так как на зарубежном аукционном сайте аналогичное транспортное средство продавалось почти в три раза дороже, и обязала доплатить 2,8 миллиона рублей пошлин.

Покупательница оспорила это решение, сославшись на недостоверность сведений сайта. Суд первой инстанции удовлетворил требование истца, но апелляционная и кассационная инстанции, напротив, встали на сторону таможни, отметили в пресс-службе.

Спор дошел до Верховного суда.

"Верховный суд России разъяснил, что отдельное закрепление правил определения стоимости товаров, ввозимых для личного пользования, связано с тем, что покупатели не осуществляют предпринимательскую деятельность и в силу обычаев делового оборота ограничены в возможности представления коммерческих документов", - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что в случае несогласия со сведениями, представленными декларантом, бремя доказывания обстоятельств возлагается на таможенный орган.