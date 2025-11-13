ВС вступился за россиянку, заплатившую пошлину за ввоз BMW из Южной Кореи

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Верховный суд РФ вступился за россиянку, которой таможня доначислила почти 3 миллиона рублей пошлины за ввоз из Южной Кореи подержанного BMW, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Там рассказали, что истец заключила агентский договор для покупки подержанного автомобиля в Южной Корее стоимостью 57,8 тысячи долларов. Размер ввозной пошлины составил 2,6 миллиона рублей, но Владивостокская таможня сочла цену заниженной, так как на зарубежном аукционном сайте аналогичное транспортное средство продавалось почти в три раза дороже, и обязала доплатить 2,8 миллиона рублей пошлин.
В России ввели новые пошлины для автовладельцев и мигрантов
1 сентября, 02:01
Покупательница оспорила это решение, сославшись на недостоверность сведений сайта. Суд первой инстанции удовлетворил требование истца, но апелляционная и кассационная инстанции, напротив, встали на сторону таможни, отметили в пресс-службе.
Спор дошел до Верховного суда.
"Верховный суд России разъяснил, что отдельное закрепление правил определения стоимости товаров, ввозимых для личного пользования, связано с тем, что покупатели не осуществляют предпринимательскую деятельность и в силу обычаев делового оборота ограничены в возможности представления коммерческих документов", - сказали в пресс-службе.
Там пояснили, что в случае несогласия со сведениями, представленными декларантом, бремя доказывания обстоятельств возлагается на таможенный орган.
"Судебная коллегия по экономическим спорам, рассмотрев кассационную жалобу, оставила в силе решение суда первой инстанции, признав неправомерным повышение таможенной стоимости автомобиля, приобретенного гражданином для личного пользования", - сообщили в пресс-службе.
Россия нарастила импорт автомобилей из Южной Кореи
19 сентября, 05:12