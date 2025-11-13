Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала о состоянии мальчика, пострадавшего от мины в Красногорске
17:50 13.11.2025
Врач рассказала о состоянии мальчика, пострадавшего от мины в Красногорске
Врач рассказала о состоянии мальчика, пострадавшего от мины в Красногорске
Состояние мальчика, пострадавшего от мины-ловушки в Красногорске, стабильное, его раны не показывают признаков воспаления, сообщила директор Детского... РИА Новости, 13.11.2025
2025
Врач рассказала о состоянии мальчика, пострадавшего от мины в Красногорске

Шаповаленко назвала стабильным состояние пострадавшего в Красногорске мальчика

Андрей Воробьев посещает мальчика Глеба, пострадавшего на детской площадке в Красногорске
© Воробьёв LIVE/Telegram
Андрей Воробьев посещает мальчика Глеба, пострадавшего на детской площадке в Красногорске. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Состояние мальчика, пострадавшего от мины-ловушки в Красногорске, стабильное, его раны не показывают признаков воспаления, сообщила директор Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.
"Он стабильный, отдыхает, спит после седации, потому что перевязка проводилась под наркозом. Стабильные гемодинамические показатели, стабильная рана без признаков воспалительного процесса", - сказала Шаповаленко, слова которой приводятся в Telegram-канале минздрава Подмосковья.
Детей среди пострадавших при пожаре в саратовской больнице не было
Вчера, 09:49
Она также рассказала, что мальчик сейчас находится в палате интенсивной терапии для того, чтобы все необходимые специалисты контролировали его состояние и вовремя давали обезболивающие препараты.
В среду СК РФ сообщил РИА Новости, что ребенок в Красногорске поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с купюрой 10 рублей. В свою очередь, детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова рассказала, что пострадавший мальчик находится в тяжелом состоянии, врачи частично ампутировали ему пальцы. Возбуждено уголовное дело по факту совершения общеопасным способом покушения на убийство ребенка.
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Приамурье выросло до шести
Вчера, 08:40
 
ПроисшествияКрасногорскМосковская область (Подмосковье)РоссияТатьяна Шаповаленко
 
 
Заголовок открываемого материала