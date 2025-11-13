Врач рассказала о состоянии мальчика, пострадавшего от мины в Красногорске

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Состояние мальчика, пострадавшего от мины-ловушки в Красногорске, стабильное, его раны не показывают признаков воспаления, сообщила директор Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.
"Он стабильный, отдыхает, спит после седации, потому что перевязка проводилась под наркозом. Стабильные гемодинамические показатели, стабильная рана без признаков воспалительного процесса", - сказала Шаповаленко, слова которой приводятся в Telegram-канале минздрава Подмосковья.
Она также рассказала, что мальчик сейчас находится в палате интенсивной терапии для того, чтобы все необходимые специалисты контролировали его состояние и вовремя давали обезболивающие препараты.
В среду СК РФ сообщил РИА Новости, что ребенок в Красногорске поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с купюрой 10 рублей. В свою очередь, детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова рассказала, что пострадавший мальчик находится в тяжелом состоянии, врачи частично ампутировали ему пальцы. Возбуждено уголовное дело по факту совершения общеопасным способом покушения на убийство ребенка.