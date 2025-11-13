Врач рассказала о состоянии мальчика, пострадавшего от мины в Красногорске

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Состояние мальчика, пострадавшего от мины-ловушки в Красногорске, стабильное, его раны не показывают признаков воспаления, сообщила директор Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.

Она также рассказала, что мальчик сейчас находится в палате интенсивной терапии для того, чтобы все необходимые специалисты контролировали его состояние и вовремя давали обезболивающие препараты.