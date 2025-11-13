Рейтинг@Mail.ru
Володин дал совет конгрессу США насчет журналистов Би-би-си - РИА Новости, 13.11.2025
16:00 13.11.2025
Володин дал совет конгрессу США насчет журналистов Би-би-си
Володин дал совет конгрессу США насчет журналистов Би-би-си
Конгрессу США было бы правильно удалить из американского парламента журналистов телерадиокорпорации Би-би-си на фоне скандала с искажением речи президента США... РИА Новости, 13.11.2025
в мире
сша
дональд трамп
вячеслав володин
би-би-си
госдума рф
конгресс сша
сша
в мире, сша, дональд трамп, вячеслав володин, би-би-си, госдума рф, конгресс сша
Володин дал совет конгрессу США насчет журналистов Би-би-си

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииПредседатель Государственной Думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Конгрессу США было бы правильно удалить из американского парламента журналистов телерадиокорпорации Би-би-си на фоне скандала с искажением речи президента США Дональда Трампа, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Сейчас же многое стало явно. Посмотрите, мы с вами разобрались сразу, где истина, а где нет, где правда, а где ложь. Взяли и лишили аккредитации Би-Би-Си. И их на порог не пускаем. А поглядите, только спустя годы Соединенные Штаты Америки наконец разобрались, что это за организация. Они занимались дискредитацией, распространяли фейки про президента Соединенных Штатов Америки. Вот они взяли, в отставки ушли. А мы это поняли раньше. Поэтому правильно было бы и конгрессу Соединенных Штатов Америки взять и удалить их из конгресса. Они же там тоже у них ходят, болтаются, сплетничают, придумывают про Соединенные Штаты Америки, про их президента избранного", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Захарова прокомментировала ситуацию с искажением речи Трампа
10 ноября, 19:28
Он отметил, что Госдума сразу приняла соответствующее решение, понимая, что это за "псевдожурналисты".
Гендиректор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс 9 ноября объявили об отставке после критики, вызванной искажением речи президента США в документальной программе Panorama на телеканале Би-би-си в 2024 году. Газета Telegraph сообщила, что Би-би-си исказила речь Трампа, которую он произнес в январе 2021 года, создав впечатление, будто политик поощрял беспорядки в Капитолии. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт за это назвала Би-би-си фейковым СМИ. Сам Трамп назвал журналистов Би-би-си "коррумпированными", а руководство корпорации - "нечестным". Позже Трамп заявил, что обязан подать в суд на Би-би-си за искажение его речи.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Лавров прокомментировал скандал вокруг Би-би-си из-за речи Трампа
11 ноября, 16:08
 
