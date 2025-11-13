Володин дал совет конгрессу США насчет журналистов Би-би-си

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Конгрессу США было бы правильно удалить из американского парламента журналистов телерадиокорпорации Би-би-си на фоне скандала с искажением речи президента США Дональда Трампа, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.