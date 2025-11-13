Рейтинг@Mail.ru
Володин оценил назначение Краснова председателем Верховного суда - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:01 13.11.2025 (обновлено: 16:00 13.11.2025)
https://ria.ru/20251113/volodin-2054745018.html
Володин оценил назначение Краснова председателем Верховного суда
Володин оценил назначение Краснова председателем Верховного суда - РИА Новости, 13.11.2025
Володин оценил назначение Краснова председателем Верховного суда
Благодаря назначению Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ между Госдумой и высшим судебным органом страны впервые состоялся публичный... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T14:01:00+03:00
2025-11-13T16:00:00+03:00
политика
россия
игорь краснов
вячеслав володин
госдума рф
верховный суд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043989305_0:126:3096:1868_1920x0_80_0_0_06a7775103f799320fe32fa2a0167e02.jpg
https://ria.ru/20251105/putin-2053052991.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043989305_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_c35d39a4007124bd1bf121572eb3cd7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, игорь краснов, вячеслав володин, госдума рф, верховный суд рф
Политика, Россия, Игорь Краснов, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Верховный суд РФ
Володин оценил назначение Краснова председателем Верховного суда

Володин: благодаря Краснову между Госдумой и Верховным судом состоялся диалог

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкИгорь Краснов
Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Игорь Краснов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Благодаря назначению Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ между Госдумой и высшим судебным органом страны впервые состоялся публичный диалог, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
Госдума в четверг на пленарном заседании обсуждает в первом чтении законопроект, которым предусматривается установление нового порядка расчета выходного пособия для председателя, заместителя председателя суда, судьи вышестоящего суда, назначенного судьей в нижестоящий суд, выплачиваемого ушедшему или удаленному в отставку судье, исходя из ежемесячного денежного вознаграждения по ранее занимаемой вышестоящей должности за время работы в суде до ухода с этой должности. На обсуждении инициативы присутствует секретарь пленума Верховного суда РФ, судья Верховного суда РФ Олег Зателепин.
"Новый председатель Верховного суда (Игорь Краснов - ред.) совершенно правильно поступил, то, что направил сюда своего официального представителя для доклада по пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому вопросу. У нас это раньше, как правило, по-другому решалось. Приходили наши коллеги и начинали предлагать рассмотреть законопроект. Диалога-то не было. Вот этот диалог публичный впервые. Давайте это отметим и поддержим", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
Он добавил, что данная форма взаимодействия подчеркивает субъектность Верховного суда РФ, а также его право на реализацию законодательных инициатив.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Путин пожелал Краснову успехов на должности председателя Верховного суда
5 ноября, 20:00
 
ПолитикаРоссияИгорь КрасновВячеслав ВолодинГосдума РФВерховный суд РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала