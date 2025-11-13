Володин оценил назначение Краснова председателем Верховного суда

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Благодаря назначению Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ между Госдумой и высшим судебным органом страны впервые состоялся публичный диалог, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

Он добавил, что данная форма взаимодействия подчеркивает субъектность Верховного суда РФ, а также его право на реализацию законодательных инициатив.