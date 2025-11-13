Володин оценил назначение Краснова председателем Верховного суда

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Благодаря назначению Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ между Госдумой и высшим судебным органом страны впервые состоялся публичный диалог, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
Госдума в четверг на пленарном заседании обсуждает в первом чтении законопроект, которым предусматривается установление нового порядка расчета выходного пособия для председателя, заместителя председателя суда, судьи вышестоящего суда, назначенного судьей в нижестоящий суд, выплачиваемого ушедшему или удаленному в отставку судье, исходя из ежемесячного денежного вознаграждения по ранее занимаемой вышестоящей должности за время работы в суде до ухода с этой должности. На обсуждении инициативы присутствует секретарь пленума Верховного суда РФ, судья Верховного суда РФ Олег Зателепин.
"Новый председатель Верховного суда (Игорь Краснов - ред.) совершенно правильно поступил, то, что направил сюда своего официального представителя для доклада по пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому вопросу. У нас это раньше, как правило, по-другому решалось. Приходили наши коллеги и начинали предлагать рассмотреть законопроект. Диалога-то не было. Вот этот диалог публичный впервые. Давайте это отметим и поддержим", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
Он добавил, что данная форма взаимодействия подчеркивает субъектность Верховного суда РФ, а также его право на реализацию законодательных инициатив.