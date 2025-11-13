Лисняк прокомментировал визит министра обороны Украины под Волчанск

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Посещение министром обороны Украины Денисом Шмыгалем бригады ВСУ под Волчанском призвано отвлечь внимание от коррупционного скандала в сфере энергетики Украины, заявил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.
По словам Лисняка, информация о визите Шмыгаля на территорию Харьковской области массово распространяется в украинских СМИ, при этом 113-й бригада территориальной обороны расположена в селе Волчанские Хутора, а сам штаб - в тылу около поселка Белый Колодезь, который находится в 25 километрах от линии боевого соприкосновения.
"Массовое распространение информации о визите министра обороны на кризисном участке фронта обусловлено желанием офиса президента (Украины – ред.) создать видимость контролируемой ситуации в районах Покровска, Купянска и Волчанска, а также попыткой сместить информационный шквал критики в связи с коррупционной схемой по "Энергоатому", - сказал Лисняк.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.