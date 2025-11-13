В Германии впервые за 30 лет обнаружили дикий полиовирус

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Дикий полиовирус типа 1 (WPV1), вызывающий полиомиелит, был впервые за 30 лет обнаружен в сточных водах Германии, передает агентство Reuters со ссылкой на главный орган общественного здравоохранения страны.
«
"Дикая форма вируса, вызывающего полиомиелит, была обнаружена в пробах сточных вод в Германии", - пишет агентство.
Институт Роберта Коха подтвердил, что был обнаружен дикий полиовирус типа 1 (WPV1). Отмечается, что находка произошла впервые спустя более 30 лет после того, как в Германии были зарегистрированы последние случаи заражения людей диким вирусом полиомиелита.
При этом, по словам представителей института, риск заражения населения Германии любой из форм полиовируса очень низок из-за широкого охвата вакцинацией, а также потому, что случаи обнаружения вируса в сточных водах были "единичными".
ВОЗ предупредила о риске возвращения полиомиелита в Европу через Украину
23 октября 2024, 09:57