В Германии впервые за 30 лет обнаружили дикий полиовирус
12:41 13.11.2025
В Германии впервые за 30 лет обнаружили дикий полиовирус
В Германии впервые за 30 лет обнаружили дикий полиовирус
в мире, германия
В мире, Германия
В Германии впервые за 30 лет обнаружили дикий полиовирус

В Германии впервые за 30 лет обнаружили в сточных водах дикий полиовирус

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКонтроль качества воды
Контроль качества воды - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Контроль качества воды. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Дикий полиовирус типа 1 (WPV1), вызывающий полиомиелит, был впервые за 30 лет обнаружен в сточных водах Германии, передает агентство Reuters со ссылкой на главный орган общественного здравоохранения страны.
«
"Дикая форма вируса, вызывающего полиомиелит, была обнаружена в пробах сточных вод в Германии", - пишет агентство.
Институт Роберта Коха подтвердил, что был обнаружен дикий полиовирус типа 1 (WPV1). Отмечается, что находка произошла впервые спустя более 30 лет после того, как в Германии были зарегистрированы последние случаи заражения людей диким вирусом полиомиелита.
При этом, по словам представителей института, риск заражения населения Германии любой из форм полиовируса очень низок из-за широкого охвата вакцинацией, а также потому, что случаи обнаружения вируса в сточных водах были "единичными".
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
ВОЗ предупредила о риске возвращения полиомиелита в Европу через Украину
23 октября 2024, 09:57
 
В миреГермания
 
 
