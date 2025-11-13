https://ria.ru/20251113/vinodelie-2054704624.html
Патрушев назвал последние годы прорывом для виноделия в России
Патрушев назвал последние годы прорывом для виноделия в России - РИА Новости, 13.11.2025
Патрушев назвал последние годы прорывом для виноделия в России
Последние несколько лет стали настоящими прорывом для российской винодельческой отрасли, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T11:49:00+03:00
2025-11-13T11:49:00+03:00
2025-11-13T12:59:00+03:00
россия
дмитрий патрушев
вино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054728430_0:54:3398:1965_1920x0_80_0_0_f26aae0e92f00b6277848b3093daaa27.jpg
https://ria.ru/20251112/vino-2054582112.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054728430_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5df44107f8244faf8f069b5214c78f11.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий патрушев, вино
Россия, Дмитрий Патрушев, Вино
Патрушев назвал последние годы прорывом для виноделия в России
Патрушев: последние несколько лет стали настоящим прорывом для виноделия в РФ
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Последние несколько лет стали настоящими прорывом для российской винодельческой отрасли, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
"Эти несколько лет по сути стали настоящим прорывом. Политика государства, направленная на защиту интересов виноградарства и виноделия в сочетании, самое главное, со стремлением нашего бизнеса создавать востребованный продукт, который будет нравиться нашим гражданам, позволили за этот сравнительно небольшой срок достичь весьма впечатляющих результатов", - сказал он на пленарном заседании Российского винодельческого форума.
Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России
. В 2025 году форум проходит в четвертый раз. РИА Новости выступает информационным партнером форума.