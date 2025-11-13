Рейтинг@Mail.ru
11:49 13.11.2025 (обновлено: 12:59 13.11.2025)
Патрушев назвал последние годы прорывом для виноделия в России
2025
Патрушев назвал последние годы прорывом для виноделия в России

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев выступает на Российском винодельческом форуме. 13 ноября 2025
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев выступает на Российском винодельческом форуме. 13 ноября 2025
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Последние несколько лет стали настоящими прорывом для российской винодельческой отрасли, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
"Эти несколько лет по сути стали настоящим прорывом. Политика государства, направленная на защиту интересов виноградарства и виноделия в сочетании, самое главное, со стремлением нашего бизнеса создавать востребованный продукт, который будет нравиться нашим гражданам, позволили за этот сравнительно небольшой срок достичь весьма впечатляющих результатов", - сказал он на пленарном заседании Российского винодельческого форума.
Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России. В 2025 году форум проходит в четвертый раз. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Дегустация вин - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В АВВР поддержали идею разрешить онлайн-торговлю вином в России
12 ноября, 18:25
 
РоссияДмитрий ПатрушевВино
 
 
