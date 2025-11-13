Патрушев назвал последние годы прорывом для виноделия в России

"Эти несколько лет по сути стали настоящим прорывом. Политика государства, направленная на защиту интересов виноградарства и виноделия в сочетании, самое главное, со стремлением нашего бизнеса создавать востребованный продукт, который будет нравиться нашим гражданам, позволили за этот сравнительно небольшой срок достичь весьма впечатляющих результатов", - сказал он на пленарном заседании Российского винодельческого форума.