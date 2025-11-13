Рейтинг@Mail.ru
Патрушев рассказал о росте доли российского вина в структуре потребления - РИА Новости, 13.11.2025
13:23 13.11.2025
Патрушев рассказал о росте доли российского вина в структуре потребления
Патрушев рассказал о росте доли российского вина в структуре потребления - РИА Новости, 13.11.2025
Патрушев рассказал о росте доли российского вина в структуре потребления
Импорт вина в Россию в 2025 году сократился почти на треть, а доля отечественной продукции в структуре потребления выросла с 58% до 63%, но нужно дальше... РИА Новости, 13.11.2025
экономика
россия
дмитрий патрушев
экономика, россия, дмитрий патрушев
Экономика, Россия, Дмитрий Патрушев
Патрушев рассказал о росте доли российского вина в структуре потребления

Патрушев: импорт вина в Россию в 2025 году сократился почти на треть

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Разлив вина
Разлив вина - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Разлив вина. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Импорт вина в Россию в 2025 году сократился почти на треть, а доля отечественной продукции в структуре потребления выросла с 58% до 63%, но нужно дальше работать над продвижением российского вина, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
"По сравнению с прошлым годом импорт вина в РФ уменьшился почти на треть. …В структуре потребления начала расти доли отечественного продукта - с начала 2025 года она увеличилась с 58% до 63%. И наша общая с вами задача на перспективу - системно работать над продвижением отечественных вин", - сказал он в рамках IV Российского винодельческого форума.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев выступает на Российском винодельческом форуме. 13 ноября 2025
Патрушев назвал последние годы прорывом для виноделия в России
Вчера, 11:49
По словам вице-премьера, для достижения этой задачи должен расти ассортимент, чтобы гражданам было из чего выбирать. "Сейчас он уже и так последовательно расширяется. И хорошо, что он расширяется и в ритейле, и на предприятиях общественного питания", - отметил Патрушев.
Он также напомнил про национальный стандарт на винные карты, согласно которому доля отечественных вин в ресторанах и кафе должна быть не менее 20%. На текущий момент, продолжил Патрушев, такая доля составляет 17% по игристым винам и 12% по тихим.
Вице-премьер подчеркнул, что пока ориентир по стандарту не будет достигнут, правительство совместно с отраслью будет активно над этим работать.
Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России. В 2025 году форум проходит в четвертый раз. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев выступает на Российском винодельческом форуме. 13 ноября 2025
Патрушев рассказал о потенциале России в развитии винодельческой отрасли
Вчера, 11:53
 
ЭкономикаРоссияДмитрий Патрушев
 
 
