Патрушев рассказал о потенциале России в развитии винодельческой отрасли

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. У России есть очень хороший потенциал для дальнейшего развития винодельческой отрасли, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.

"Более трети виноградников у нас находится в молодом возрасте. Значит, у нас есть очень хороший потенциал для дальнейшего развития", - сказал он, выступая на IV Российском винодельческом форуме.