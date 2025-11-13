Рейтинг@Mail.ru
11:53 13.11.2025 (обновлено: 12:58 13.11.2025)
Патрушев рассказал о потенциале России в развитии винодельческой отрасли
Патрушев рассказал о потенциале России в развитии винодельческой отрасли
У России есть очень хороший потенциал для дальнейшего развития винодельческой отрасли, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. РИА Новости, 13.11.2025
экономика, россия, дмитрий патрушев, вино
Экономика, Россия, Дмитрий Патрушев, Вино
Патрушев рассказал о потенциале России в развитии винодельческой отрасли

Патрушев: у России есть хороший потенциал для развития винодельческой отрасли

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев выступает на Российском винодельческом форуме. 13 ноября 2025
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев выступает на Российском винодельческом форуме. 13 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев выступает на Российском винодельческом форуме. 13 ноября 2025
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. У России есть очень хороший потенциал для дальнейшего развития винодельческой отрасли, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
"Более трети виноградников у нас находится в молодом возрасте. Значит, у нас есть очень хороший потенциал для дальнейшего развития", - сказал он, выступая на IV Российском винодельческом форуме.
По словам вице-премьера, Россия по итогам 9 месяцев 2025 года преодолела отметку в 110 тысяч гектаров по виноградникам, что на 14% превышает показатели годом ранее.
Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России. В 2025 году форум проходит в четвертый раз. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев выступает на Российском винодельческом форуме. 13 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Патрушев назвал последние годы прорывом для виноделия в России
ЭкономикаРоссияДмитрий ПатрушевВино
 
 
