Патрушев рассказал о потенциале России в развитии винодельческой отрасли
Патрушев рассказал о потенциале России в развитии винодельческой отрасли - РИА Новости, 13.11.2025
Патрушев рассказал о потенциале России в развитии винодельческой отрасли
У России есть очень хороший потенциал для дальнейшего развития винодельческой отрасли, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. РИА Новости, 13.11.2025
экономика
россия
дмитрий патрушев
вино
россия
Патрушев рассказал о потенциале России в развитии винодельческой отрасли
Патрушев: у России есть хороший потенциал для развития винодельческой отрасли
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. У России есть очень хороший потенциал для дальнейшего развития винодельческой отрасли, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
"Более трети виноградников у нас находится в молодом возрасте. Значит, у нас есть очень хороший потенциал для дальнейшего развития", - сказал он, выступая на IV Российском винодельческом форуме.
По словам вице-премьера, Россия
по итогам 9 месяцев 2025 года преодолела отметку в 110 тысяч гектаров по виноградникам, что на 14% превышает показатели годом ранее.
Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России. В 2025 году форум проходит в четвертый раз. РИА Новости выступает информационным партнером форума.