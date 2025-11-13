Сотрудники полиции на Красной площади во время снегопада в Москве. Архивное фото

Сотрудники полиции на Красной площади во время снегопада в Москве

Первый снег ожидается в Москве в эти выходные

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Первый снег в Москве прогнозируется в эти выходные, в воскресенье погода будет близка к зимней, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, до конца рабочей недели в столице будет очень высокая температура по отношению к климатическим нормам за счёт того, что воздушные массы будут перемещаться с юго-запада и юга.

"В пятницу, поскольку температура положительная, ночью и днем прогнозируется дождь, местами умеренный. А вот в субботу дождь, но все-таки со снегом. Он будет переходить в снег", - сказал Вильфанд

Он уточнил, что такие осадки могут спровоцировать сложные условия для транспорта, так как дождь, который ожидается в пятницу, начнёт подмерзать.