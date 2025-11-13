Первый снег ожидается в Москве в эти выходные

Рейтинг@Mail.ru
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на Красной площади во время снегопада в Москве
Сотрудники полиции на Красной площади во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции на Красной площади во время снегопада в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Первый снег в Москве прогнозируется в эти выходные, в воскресенье погода будет близка к зимней, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, до конца рабочей недели в столице будет очень высокая температура по отношению к климатическим нормам за счёт того, что воздушные массы будут перемещаться с юго-запада и юга.
"В пятницу, поскольку температура положительная, ночью и днем прогнозируется дождь, местами умеренный. А вот в субботу дождь, но все-таки со снегом. Он будет переходить в снег", - сказал Вильфанд.
Он уточнил, что такие осадки могут спровоцировать сложные условия для транспорта, так как дождь, который ожидается в пятницу, начнёт подмерзать.
"Воскресенье, температура будет более низкая, но существенных осадков не ожидается. И именно в воскресенье подрастет давление, солнце появится. Такая погода будет близка к зиме", - добавил учёный.
Снегопад - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Вильфанд рассказал, где в России уже выпал снег
Вчера, 03:22
 
ОбществоМоскваРоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
