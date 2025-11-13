https://ria.ru/20251113/vilfand-2054688035.html
Первый снег ожидается в Москве в эти выходные
2025-11-13T11:01:00+03:00
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Первый снег в Москве прогнозируется в эти выходные, в воскресенье погода будет близка к зимней, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, до конца рабочей недели в столице будет очень высокая температура по отношению к климатическим нормам за счёт того, что воздушные массы будут перемещаться с юго-запада и юга.
"В пятницу, поскольку температура положительная, ночью и днем прогнозируется дождь, местами умеренный. А вот в субботу дождь, но все-таки со снегом. Он будет переходить в снег", - сказал Вильфанд
Он уточнил, что такие осадки могут спровоцировать сложные условия для транспорта, так как дождь, который ожидается в пятницу, начнёт подмерзать.
"Воскресенье, температура будет более низкая, но существенных осадков не ожидается. И именно в воскресенье подрастет давление, солнце появится. Такая погода будет близка к зиме", - добавил учёный.