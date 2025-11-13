Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ заявили, что видеоигры естественны для детей, но не для взрослых - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
16:41 13.11.2025 (обновлено: 18:51 13.11.2025)
https://ria.ru/20251113/videoigry-2054809972.html
В РПЦ заявили, что видеоигры естественны для детей, но не для взрослых
В РПЦ заявили, что видеоигры естественны для детей, но не для взрослых - РИА Новости, 13.11.2025
В РПЦ заявили, что видеоигры естественны для детей, но не для взрослых
Видеоигры естественны для детей, но представляют сомнительное занятие для взрослых, таким мнением в беседе с РИА Новости поделился председатель отдела по... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T16:41:00+03:00
2025-11-13T18:51:00+03:00
россия
русская православная церковь
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747170935_0:41:3078:1772_1920x0_80_0_0_74e9a88030a81e2ab68ae0a103588ab8.jpg
https://rsport.ria.ru/20240904/igry-1970533064.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747170935_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_e8dbeb8746a7fd852ac7a3b98c885eef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, русская православная церковь
Россия, Русская православная церковь, Религия
В РПЦ заявили, что видеоигры естественны для детей, но не для взрослых

Иеромонах Макарий: видеоигры представляют сомнительное занятие для взрослых

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКиберспорт
Киберспорт - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Киберспорт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Видеоигры естественны для детей, но представляют сомнительное занятие для взрослых, таким мнением в беседе с РИА Новости поделился председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви (РПЦ) иеромонах Макарий (Маркиш), отвечая на вопрос о том, насколько видеоигры подходят для отражения образа Церкви.
Ранее на сайте Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) появилась информация о том, что ООО "Хорошие игры" получило грант на игру с историческим и духовным содержанием "Лестница в небо", в которой "будет показан образ Русской православной церкви как жизнетворной силы, собирающей Россию и помогающей творить добро".
"Игра в ее детском измерении – это естественный процесс. Если в игре нет априори ничего скверного, богохульного – кто тут будет возражать? Ну а дальше начинается переход игры во взрослую среду. Мы уже тут говорим, это уже совершенно не для взрослых занятие. Для нормальных взрослых людей игры будут спортивные: футбол, баскетбол. Интеллектуальные игры: шахматы, го. Все прочее уже под огромным вопросительным знаком. Зачем взрослому человеку нужны игры? Этот вопрос остается", – сказал РИА Новости Маркиш.
Девушка сидит за компьютером - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
В федерации компьютерного спорта России оценили развитие отечественных игр
4 сентября 2024, 15:19
 
РелигияРоссияРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала