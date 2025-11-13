В РПЦ заявили, что видеоигры естественны для детей, но не для взрослых

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Видеоигры естественны для детей, но представляют сомнительное занятие для взрослых, таким мнением в беседе с РИА Новости поделился председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви (РПЦ) иеромонах Макарий (Маркиш), отвечая на вопрос о том, насколько видеоигры подходят для отражения образа Церкви.

"Игра в ее детском измерении – это естественный процесс. Если в игре нет априори ничего скверного, богохульного – кто тут будет возражать? Ну а дальше начинается переход игры во взрослую среду. Мы уже тут говорим, это уже совершенно не для взрослых занятие. Для нормальных взрослых людей игры будут спортивные: футбол, баскетбол. Интеллектуальные игры: шахматы, го. Все прочее уже под огромным вопросительным знаком. Зачем взрослому человеку нужны игры? Этот вопрос остается", – сказал РИА Новости Маркиш.