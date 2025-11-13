Рейтинг@Mail.ru
США считают необходимым завершить строительство АЭС в Венгрии, заявил Рубио
01:56 13.11.2025
США считают необходимым завершить строительство АЭС в Венгрии, заявил Рубио
США считают необходимым завершить строительство АЭС в Венгрии, заявил Рубио
в мире
сша
венгрия
марко рубио
2025
в мире, сша, венгрия, марко рубио
В мире, США, Венгрия, Марко Рубио
США считают необходимым завершить строительство АЭС в Венгрии, заявил Рубио

© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"
Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 ноя — РИА Новости. США считают необходимым завершить строительство атомной станции в Венгрии, поскольку проект уже находится на стадии возведения и важен для энергетической независимости страны, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Это уже строящаяся атомная станция, и её нужно завершить. Поскольку проект разработан и возводится российской компанией, мы хотим, чтобы они смогли его закончить, потому что мы хотим для Венгрии энергетической независимости", — сказал он журналистам.
Рубио добавил, что по вопросам поставок нефти и газа рассматривается "годичное продление" исключений.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Трамп провернул хитрую сделку с Венгрией
10 ноября, 08:00
 
