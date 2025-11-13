Рейтинг@Mail.ru
00:49 13.11.2025
Галерею принца Эндрю обвинили в нарушении санкций против России
в мире
великобритания
россия
карл iii
в мире, великобритания, россия, карл iii
В мире, Великобритания, Россия, Карл III
Галерею принца Эндрю обвинили в нарушении санкций против России

Возглавляемую принцессой Евгенией галерею обвиняют в нарушении санкций

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Галерея искусства Hauser & Wirth, директором которой является принцесса Евгения - дочь брата короля Великобритании Карла III Эндрю, обвиняется в нарушении санкционного режима в отношении РФ, сообщает газета Times.
"Художественная галерея, директором которой является принцесса Евгения, обвиняется в нарушении российских санкций за якобы поставку предметов роскоши московскому коллекционеру... Hauser & Wirth обвиняется в том, что в период с апреля по декабрь 2022 года "предоставляла предметы роскоши лицам, связанным с Россией"", - говорится в публикации.
Вид на Копенгаген - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Дания обвинила 11 компаний в нарушении санкций против России
20 октября, 12:04
20 октября, 12:04
Times утверждает, что галерея якобы передала картину американского художника Джорджа Кондо "Побег от человечества" Александру Попову, который вместе с женой руководит Popov Art Foundation.
"Это обвинение, выдвинутое после расследования Управления по налоговым и таможенным сборам Великобритании, считается первым в рамках закона, запрещающего поставки предметов роскоши в Россию", - пишет издание.
Как отмечает издание, нет никаких указаний на причастность принцессы Евгении к предполагаемой поставке картины.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В Финляндии российский студент получил условный срок за нарушение санкций
17 октября, 17:28
17 октября, 17:28
 
