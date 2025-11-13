https://ria.ru/20251113/velikobritaniya-2054630991.html
Галерею принца Эндрю обвинили в нарушении санкций против России
Галерею принца Эндрю обвинили в нарушении санкций против России - РИА Новости, 13.11.2025
Галерею принца Эндрю обвинили в нарушении санкций против России
Галерея искусства Hauser & Wirth, директором которой является принцесса Евгения - дочь брата короля Великобритании Карла III Эндрю, обвиняется в нарушении... РИА Новости, 13.11.2025
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости.
Галерея искусства Hauser & Wirth, директором которой является принцесса Евгения - дочь брата короля Великобритании Карла III Эндрю, обвиняется в нарушении санкционного режима в отношении РФ, сообщает газета Times
.
"Художественная галерея, директором которой является принцесса Евгения, обвиняется в нарушении российских санкций за якобы поставку предметов роскоши московскому коллекционеру... Hauser & Wirth обвиняется в том, что в период с апреля по декабрь 2022 года "предоставляла предметы роскоши лицам, связанным с Россией"", - говорится в публикации.
Times утверждает, что галерея якобы передала картину американского художника Джорджа Кондо "Побег от человечества" Александру Попову, который вместе с женой руководит Popov Art Foundation.
"Это обвинение, выдвинутое после расследования Управления по налоговым и таможенным сборам Великобритании
, считается первым в рамках закона, запрещающего поставки предметов роскоши в Россию", - пишет издание.
Как отмечает издание, нет никаких указаний на причастность принцессы Евгении к предполагаемой поставке картины.