Вандалы изрисовали надпись времен ВОВ в центре Кишинева - РИА Новости, 13.11.2025
15:58 13.11.2025 (обновлено: 16:06 13.11.2025)
Вандалы изрисовали надпись времен ВОВ в центре Кишинева
Вандалы изрисовали надпись времен ВОВ в центре Кишинева - РИА Новости, 13.11.2025
Вандалы изрисовали надпись времен ВОВ в центре Кишинева
Вандалы снова изрисовали надпись времен Великой Отечественной войны в центре Кишинева, заявил в четверг глава координационного комитета "Победа" Алексей... РИА Новости, 13.11.2025
в мире
молдавия
кишинев
германия
майя санду
молдавия
кишинев
германия
в мире, молдавия, кишинев, германия, майя санду
КИШИНЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Вандалы снова изрисовали надпись времен Великой Отечественной войны в центре Кишинева, заявил в четверг глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
"Вандалы продолжают своё чёрное дело. Уверенно и прочно в Республике Молдова свою звериную голову поднимает фашизм. Историческая надпись времён Великой Отечественной войны в центре Кишинёва "Осмотрено. Мин нет. Л-т В И.Кутепов" в очередной раз подверглась вандализму", - написал Петрович в своем Telegram-канале.
Он отметил, что надпись на стене национальной детской библиотеке имени Иона Крянгэ уже дважды закрашивалась и восстанавливалась.
По его словам, почти месяц назад организация предложила принять незамедлительные меры по спасению исторического наследия.
Согласно местному законодательству, надписи, оставленные советскими саперами при разминировании Кишинева, относятся к регистру памятных табличек без скульптурного рельефа и исторических надписей. Надпись на стене детской библиотеки была отреставрирована в 2015 году. Реставраторы восстановили утраченную часть стены и по сохранившимся фото восстановили специальной аутентичной краской саму надпись. Часть стены с надписью была закрыта защитным бронестеклом, покрытым антивандальной пленкой. Стекло исчезло в октябре этого года, тогда же надпись была закрашена краской. В начале ноября надпись восстановили, но вандалы вновь ее закрасили. А в среду вандалы в третий раз испортили надпись.
Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии потребовала от властей страны изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
