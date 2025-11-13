Рейтинг@Mail.ru
Бабушкин попросил Путина дать поручение по спорту для ветеранов СВО - РИА Новости, 13.11.2025
14:30 13.11.2025
Бабушкин попросил Путина дать поручение по спорту для ветеранов СВО
Бабушкин попросил Путина дать поручение по спорту для ветеранов СВО
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Председатель комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов СВО, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил его дать поручение правительству о создании условий по адаптивным видам спорта для ветеранов СВО в учебных учреждениях.
По словам Бабушкина, ветераны СВО во многих случаях живут в отдаленных населенных пунктах, селах, где заниматься спортом можно только в школах и на пришкольных стадионах.
"Просил бы поручения правительства о том, чтобы рассмотреть правила предоставления возможности заниматься адаптивным спортом участникам СВО в учебных заведениях", - обратился он к президенту.
Евгений Иванов - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Ветеран СВО без ног установил рекорд, отбуксировав яхту весом 50 тонн
7 ноября, 15:25
 
ОбществоАстраханская областьРоссияИгорь БабушкинВладимир Путин
 
 
