Бабушкин попросил Путина дать поручение по спорту для ветеранов СВО

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Председатель комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов СВО, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил его дать поручение правительству о создании условий по адаптивным видам спорта для ветеранов СВО в учебных учреждениях.