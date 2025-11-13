МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Поездка голливудской актрисы Анджелины Джоли на Украину свидетельствует о ее абсолютном невежестве: она ничего не знает об истории и сути конфликта, как и другие поддерживающие киевский режим знаменитости, заявил в интервью РИА Новости основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.
"Я уверен, что Анджелина Джоли совершенно "темная" в этом вопросе", - сказал он.
Уотерс подчеркнул, что перед тем, как оказывать поддержку какой-либо стороне конфликта, необходимо разобраться в его сути и как минимум почитать историю Украины, причем читать нужно не только те источники, с которыми вы согласны, но и те, что отражают противоположную точку зрения.
В частности, он предложил вспомнить, как госсекретарь США Джеймс Бейкер заверял президента СССР Михаила Горбачева, что НАТО не расширится "ни на дюйм на восток". Однако НАТО своего обещания не сдержала и продолжила расширение на восток.
"Анджелина Джоли не знает этого. Она никогда не слышала о Джеймсе Бейкере. Они "темные" - и (американский актер – ред.) Шон Пенн, они невежественны. И (вокалист рок-группы U2 - ред.) Боно, и (один из основателей группы Pink Floyd - ред.) Дэвид Гилмор, они все абсолютные невежды", - сказал Уотерс.
Они совершенно ничего не знают о ситуации и верят пропаганде, добавил он.
Ранее ряд украинских СМИ сообщили о визите Джоли в подконтрольный ВСУ Херсон с гуманитарной миссией. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости назвал визит голливудской звезды украинским "антикризом" для отвлечения внимания от катастрофы на фронте.
