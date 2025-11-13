Рейтинг@Mail.ru
Уотерс назвал Джоли темной за ее поездку на Украину - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/uoters-2054642127.html
Уотерс назвал Джоли темной за ее поездку на Украину
Уотерс назвал Джоли темной за ее поездку на Украину - РИА Новости, 13.11.2025
Уотерс назвал Джоли темной за ее поездку на Украину
Поездка голливудской актрисы Анджелины Джоли на Украину свидетельствует о ее абсолютном невежестве: она ничего не знает об истории и сути конфликта, как и... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T03:18:00+03:00
2025-11-13T03:18:00+03:00
в мире
украина
сша
ссср
джеймс бейкер
михаил горбачев
шон пенн
pink floyd
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053040898_0:424:720:829_1920x0_80_0_0_085330b84d82d0f18259b3097ea44509.jpg
https://ria.ru/20251106/sovfed-2053088622.html
https://ria.ru/20251106/sovfedja-2053120997.html
украина
сша
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053040898_0:271:720:811_1920x0_80_0_0_f89ade85bc4299ccf8cd2b5e516224e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, ссср, джеймс бейкер, михаил горбачев, шон пенн, pink floyd, нато, u2
В мире, Украина, США, СССР, Джеймс Бейкер, Михаил Горбачев, Шон Пенн, Pink Floyd, НАТО, U2
Уотерс назвал Джоли темной за ее поездку на Украину

Основатель Pink Floyd Уотерс: поездка Джоли на Украину говорит о ее невежестве

© Фото : соцсетиАктриса Анджелина Джоли в Херсоне
Актриса Анджелина Джоли в Херсоне - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : соцсети
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Поездка голливудской актрисы Анджелины Джоли на Украину свидетельствует о ее абсолютном невежестве: она ничего не знает об истории и сути конфликта, как и другие поддерживающие киевский режим знаменитости, заявил в интервью РИА Новости основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.
"Я уверен, что Анджелина Джоли совершенно "темная" в этом вопросе", - сказал он.
Актриса Анджелина Джоли в Херсоне - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В Совфеде прокомментировали визит Джоли в Херсон
6 ноября, 01:31
Уотерс подчеркнул, что перед тем, как оказывать поддержку какой-либо стороне конфликта, необходимо разобраться в его сути и как минимум почитать историю Украины, причем читать нужно не только те источники, с которыми вы согласны, но и те, что отражают противоположную точку зрения.
В частности, он предложил вспомнить, как госсекретарь США Джеймс Бейкер заверял президента СССР Михаила Горбачева, что НАТО не расширится "ни на дюйм на восток". Однако НАТО своего обещания не сдержала и продолжила расширение на восток.
"Анджелина Джоли не знает этого. Она никогда не слышала о Джеймсе Бейкере. Они "темные" - и (американский актер – ред.) Шон Пенн, они невежественны. И (вокалист рок-группы U2 - ред.) Боно, и (один из основателей группы Pink Floyd - ред.) Дэвид Гилмор, они все абсолютные невежды", - сказал Уотерс.
Они совершенно ничего не знают о ситуации и верят пропаганде, добавил он.
Ранее ряд украинских СМИ сообщили о визите Джоли в подконтрольный ВСУ Херсон с гуманитарной миссией. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости назвал визит голливудской звезды украинским "антикризом" для отвлечения внимания от катастрофы на фронте.
Анджелина Джоли - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Сенатор предложил Джоли посетить новые регионы России
6 ноября, 08:42
 
В миреУкраинаСШАСССРДжеймс БейкерМихаил ГорбачевШон ПеннPink FloydНАТОU2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала