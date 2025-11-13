МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Поездка голливудской актрисы Анджелины Джоли на Украину свидетельствует о ее абсолютном невежестве: она ничего не знает об истории и сути конфликта, как и другие поддерживающие киевский режим знаменитости, заявил в интервью РИА Новости основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.