Ульянов оценил международную реакцию на заявления США о ядерных испытаниях
в мире
сша
вена
михаил ульянов (дипломат)
сша
вена
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Реакция международных структур на заявления США о возможных испытаниях ядерного оружия разочаровывает, заявил постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Что касается реакции международного сообщества, то меня лично, да и моих коллег, она разочаровала. Выступил исполнительный секретарь подготовительной комиссии, австралиец (Роберт Брюс - ред.) Флойд, он был главный бюрократ, занимающийся проблемой отказа от ядерных испытаний. Он ухитрился ни одного слова не сказать про американские заявления (о ядерных испытаниях - ред.), он говорил о чем угодно, но только не о нависшей над договором угрозой, это очень странно. Остальные страны выступали очень мягко, их выступало 56 стран, что больше, чем обычно, но по имени Соединенные Штаты назвали только мы, китайцы, венесуэльцы и иранцы", - заявил он в прямом эфире телеканала "Россия-24".