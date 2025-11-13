Рейтинг@Mail.ru
В Раде признали, что депутаты часто используют русский язык
18:28 13.11.2025 (обновлено: 18:54 13.11.2025)
В Раде признали, что депутаты часто используют русский язык
В Раде признали, что депутаты часто используют русский язык
Депутат Верховной рады от оппозиционной партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович признал, что украинские парламентарии в неформальном общении чаще... РИА Новости, 13.11.2025
В Раде признали, что депутаты часто используют русский язык

Вятрович: в неформальном общении депутаты Рады чаще используют русский язык

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Депутат Верховной рады от оппозиционной партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович признал, что украинские парламентарии в неформальном общении чаще используют русский язык.
"Официально все выступают на украинском, но в неофициальном общении, к сожалению, преобладает русский", - приводит слова Вятровича украинское издание "Телеграф".
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языках стран Европейского союза.
На Украине провалилась кампания против русского языка
10 ноября, 21:47
 
