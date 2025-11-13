Рейтинг@Mail.ru
Жители Киева стали чаще говорить на русском, признали на Украине
18:58 13.11.2025
Жители Киева стали чаще говорить на русском, признали на Украине
Украинизация в Киеве оказалась непродолжительной, жители столицы стали снова чаще говорить на русском языке, пожаловался руководитель секретариата... РИА Новости, 13.11.2025
Жители Киева стали чаще говорить на русском, признали на Украине

© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Украинизация в Киеве оказалась непродолжительной, жители столицы стали снова чаще говорить на русском языке, пожаловался руководитель секретариата уполномоченного по защите государственного языка на Украине Сергей Сиротенко.
"Вызывает беспокойство ситуация в Киеве: на фоне хоть и незначительных, но улучшений (процесса украинизации – ред.) в целом по Украине, показатели в столице ухудшились. Украинизация в Киеве оказалась ситуативной и непродолжительной, люди вернулись к русскоязычной привычке. Киев всегда был обрусевшим городом. В Киеве сейчас наблюдается толерантность к русскому языку. Он перестал быть неуместным", - сказал Сиротенко в интервью украинскому изданию "Телеграф".
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языках стран Европейского союза.
