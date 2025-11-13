Жители Киева стали чаще говорить на русском, признали на Украине

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Украинизация в Киеве оказалась непродолжительной, жители столицы стали снова чаще говорить на русском языке, пожаловался руководитель секретариата уполномоченного по защите государственного языка на Украине Сергей Сиротенко.