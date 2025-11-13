Рейтинг@Mail.ru
Экс-министр энергетики Украины заявил об угрозе тотального блэкаута - РИА Новости, 13.11.2025
22:24 13.11.2025
Экс-министр энергетики Украины заявил об угрозе тотального блэкаута
Экс-министр энергетики Украины заявил об угрозе тотального блэкаута
Украинский экс-министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков считает, что существует угроза тотального блэкаута, когда без света останется вся страна. РИА Новости, 13.11.2025
Экс-министр энергетики Украины заявил об угрозе тотального блэкаута

Экс-министр энергетики Украины заявил, что всей стране грозит тотальный блэкаут

Здание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Украинский экс-министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков считает, что существует угроза тотального блэкаута, когда без света останется вся страна.
"Вы знаете, что у нас есть угроза тотального блэкаута? Кто-то об этом говорит? Тотального блэкаута, когда может погаснуть вся Украина. Сначала она разделится и погаснет. Что мы будем делать тогда? (Владимир Зеленский - ред.) должен найти людей, назначить деполитизировано, сказать: "Все, энергетика отходит от политических событий, занимайтесь энергетикой, обеспечьте тепло и свет для граждан", - сказал Плачков в комментарии украинскому изданию "Новости.LIVE".
Украинский эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов 26 октября, предупреждая о трудной зиме с температурой в квартирах от плюс 5 до плюс 10 градусов и частыми отключениями света, посоветовал жителям Киева переждать зиму в сельских домах с печным отоплением.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Экс-глава "Укрэнерго": Киев боится реакции народа на отключения энергии
4 ноября, 10:46
 
