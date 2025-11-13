Глава МИД Польши рассказал, почему Украина не вступит в ЕС

ВАРШАВА, 13 ноя – РИА Новости. Украина не вступит в Европейский союз, если продолжит толерантно относиться к коррупции, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала Polsat.

"Сегодня моим гостем был вице-премьер Украины Тарас Качка . Он услышал от меня, что самым простым методом утраты доверия запада является толерантность к коррупции", - рассказал Сикорский

"Если Украина продолжит быть толерантной к коррупции, то не вступит в Европейский союз", - добавил он.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.