Глава МИД Польши рассказал, почему Украина не вступит в ЕС
Глава МИД Польши рассказал, почему Украина не вступит в ЕС - РИА Новости, 13.11.2025
Глава МИД Польши рассказал, почему Украина не вступит в ЕС
Украина не вступит в Европейский союз, если продолжит толерантно относиться к коррупции, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T22:00:00+03:00
2025-11-13T22:00:00+03:00
2025-11-13T22:00:00+03:00
в мире
украина
польша
радослав сикорский
герман галущенко
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
украина
польша
Глава МИД Польши рассказал, почему Украина не вступит в ЕС
Сикорский: Украина не вступит в ЕС, если будет толерантна к коррупции
ВАРШАВА, 13 ноя – РИА Новости. Украина не вступит в Европейский союз, если продолжит толерантно относиться к коррупции, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала Polsat.
"Сегодня моим гостем был вице-премьер Украины Тарас Качка
. Он услышал от меня, что самым простым методом утраты доверия запада является толерантность к коррупции", - рассказал Сикорский
.
"Если Украина продолжит быть толерантной к коррупции, то не вступит в Европейский союз", - добавил он.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко
, а также в компании "Энергоатом
". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского
Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук
с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.