Депутат Рады потребовал генпрокурора проверить связи Зеленского с Миндичем

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что обратился к главе СБУ и генпрокурору Украины с требование проверить связи Владимира Зеленского и фигурантка скандального дела о коррупции в сфере энергетики бизнесмена Тимура Миндича, он не исключил, что речь может идти не просто о коррупции, а о государственной измене.

"Требую проверить связи Зеленского с Миндичем. Официально обратился к генпрокурору и главе СБУ . Речь идет не просто о коррупции. Речь идет о системном влиянии гражданина Израиля Тимура Миндича на президента Украины . Из пленок НАБУ мы увидели: после звонка Миндича Зеленский сразу звонил министрам. То есть иностранный бизнесмен имел прямое влияние на решение президента", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.

По его словам, Миндич не только вмешивался в работу властей, но и устраивал своих людей на руководящие должности.

"По данным следствия, он контролировал не только энергетику, но и оборонную сферу - и имел влияние даже на тогдашнего министра обороны, а ныне секретаря СНБО Рустема Умерова . Поэтому это не очередная коррупционная история. Это уже вопрос возможной государственной измены и национальной безопасности", - добавил Гончаренко*.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.

НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.