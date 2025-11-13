На Украине за двух фигуранток дела о коррупции внесли залог, сообщили СМИ

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Залог внесли за Людмилу Зорину и Лесю Устименко, проходящих по делу о коррупции в энергетической сфере Украины, сообщило агентство РБК-Украина.

Накануне высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения виде содержания под стражей двум подозреваемым по делу о коррупции в энергетической сфере, Устименко и Зориной, с возможностью выйти под залог.

"За двух работниц бэк-офиса по делу "пленок Миндича" внесли залог… Информированные источники подтвердили, что речь о Лесе Устименко и Людмиле Зориной", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РБК-Украина.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале уточнил, что за Устименко внесли 25 миллионов гривен (почти 595 тысяч долларов) залога, а за Зорину - 12 миллионов (285,4 тысячи долларов).

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.