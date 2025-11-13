Рейтинг@Mail.ru
На Украине за двух фигуранток дела о коррупции внесли залог, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:26 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/ukraina-2054867399.html
На Украине за двух фигуранток дела о коррупции внесли залог, сообщили СМИ
На Украине за двух фигуранток дела о коррупции внесли залог, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.11.2025
На Украине за двух фигуранток дела о коррупции внесли залог, сообщили СМИ
Залог внесли за Людмилу Зорину и Лесю Устименко, проходящих по делу о коррупции в энергетической сфере Украины, сообщило агентство РБК-Украина. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T21:26:00+03:00
2025-11-13T21:26:00+03:00
в мире
украина
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049354258_0:110:3072:1838_1920x0_80_0_0_15fe08450a717f2abe4a8683f4f756a2.jpg
https://ria.ru/20251113/ukraina-2054811919.html
https://ria.ru/20251113/zaharova-2054807779.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049354258_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a37e6e494a51af490cc97a50097bb0a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом
В мире, Украина, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом
На Украине за двух фигуранток дела о коррупции внесли залог, сообщили СМИ

На Украине внесли залог за Зорину и Устименко, проходящих по делу о коррупции

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Залог внесли за Людмилу Зорину и Лесю Устименко, проходящих по делу о коррупции в энергетической сфере Украины, сообщило агентство РБК-Украина.
Накануне высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения виде содержания под стражей двум подозреваемым по делу о коррупции в энергетической сфере, Устименко и Зориной, с возможностью выйти под залог.
Флаги Украины и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Коррупционный скандал может помешать вступлению Украины в ЕС, сообщили СМИ
Вчера, 16:48
"За двух работниц бэк-офиса по делу "пленок Миндича" внесли залог… Информированные источники подтвердили, что речь о Лесе Устименко и Людмиле Зориной", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РБК-Украина.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале уточнил, что за Устименко внесли 25 миллионов гривен (почти 595 тысяч долларов) залога, а за Зорину - 12 миллионов (285,4 тысячи долларов).
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Захарова прокомментировала коррупционный скандал на Украине
Вчера, 16:36
 
В миреУкраинаНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Энергоатом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала