На Украине за двух фигуранток дела о коррупции внесли залог, сообщили СМИ

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Залог внесли за Людмилу Зорину и Лесю Устименко, проходящих по делу о коррупции в энергетической сфере Украины, сообщило агентство РБК-Украина.
Накануне высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения виде содержания под стражей двум подозреваемым по делу о коррупции в энергетической сфере, Устименко и Зориной, с возможностью выйти под залог.
"За двух работниц бэк-офиса по делу "пленок Миндича" внесли залог… Информированные источники подтвердили, что речь о Лесе Устименко и Людмиле Зориной", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РБК-Украина.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале уточнил, что за Устименко внесли 25 миллионов гривен (почти 595 тысяч долларов) залога, а за Зорину - 12 миллионов (285,4 тысячи долларов).
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.