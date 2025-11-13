https://ria.ru/20251113/ukraina-2054864782.html
На Украине предложили мобилизовать бомжей, сообщили силовики
На Украине звучат предложения привлекать на службу в ВСУ бомжей, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 13.11.2025
украина
