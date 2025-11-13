Украина за три года конфликта лишится половины территории, считает Пушков

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Украина за два-три года конфликта потеряет до половины своей территории, но для европейцев главное - воевать с Россией, считает сенатор Алексей Пушков.

Европейский союз должен быть готов обеспечивать Украину военными ресурсами еще три года, заявил ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала TVP World.

"Вопреки бедственному финансовому положению Украины, огромным потерям и поражениям на фронте, глава МИД Польши Сикорский заверяет, что Украина может еще якобы воевать два-три года. Откуда он взял такую оценку? Ниоткуда. Это то, во что ему хотелось бы верить. Но еще совсем недавно западные политики истово верили в "стратегическое поражение" России , о котором они уже больше уже не говорят", - написал Пушков в своем Telegram-канале

Сенатор также задался вопросом, подумал ли Сикорский о том, что в этом случае Украина потеряет уже не 20% земель, "а сократится до половины своей нынешней территории?".