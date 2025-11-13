Рейтинг@Mail.ru
Украина за три года конфликта лишится половины территории, считает Пушков - РИА Новости, 13.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:33 13.11.2025
Украина за три года конфликта лишится половины территории, считает Пушков
Украина за три года конфликта лишится половины территории, считает Пушков - РИА Новости, 13.11.2025
Украина за три года конфликта лишится половины территории, считает Пушков
Украина за два-три года конфликта потеряет до половины своей территории, но для европейцев главное - воевать с Россией, считает сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 13.11.2025
Украина за три года конфликта лишится половины территории, считает Пушков

Пушков: Украина за 2-3 года конфликта с РФ потеряет до половины территории

© AP Photo / Bernat ArmangueЛьвов, Украина
Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Bernat Armangue
Львов, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Украина за два-три года конфликта потеряет до половины своей территории, но для европейцев главное - воевать с Россией, считает сенатор Алексей Пушков.
Европейский союз должен быть готов обеспечивать Украину военными ресурсами еще три года, заявил ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала TVP World.
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
"Сильно надоели": Пушков объяснил, что в Польше готовится для Украины
3 мая, 03:12
"Вопреки бедственному финансовому положению Украины, огромным потерям и поражениям на фронте, глава МИД Польши Сикорский заверяет, что Украина может еще якобы воевать два-три года. Откуда он взял такую оценку? Ниоткуда. Это то, во что ему хотелось бы верить. Но еще совсем недавно западные политики истово верили в "стратегическое поражение" России, о котором они уже больше уже не говорят", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор также задался вопросом, подумал ли Сикорский о том, что в этом случае Украина потеряет уже не 20% земель, "а сократится до половины своей нынешней территории?".
"И в каком состоянии тогда выйдет Украина из войны? Но, вероятно, Сикорскому это все равно. Главное - воевать с Россией", - заключил он.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Пушков объяснил, почему ЕС не готов принять Украину
30 октября, 23:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияПольшаРадослав СикорскийАлексей Пушков
 
 
