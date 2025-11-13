Коррупционный скандал может помешать вступлению Украины в ЕС, сообщили СМИ

РИМ, 13 ноя – РИА Новости. Коррупционный скандал в сфере энергетики Украины вокруг бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича может стать препятствием для вступления Украины в Евросоюз, пишет итальянская газета Repubblica.
В среду вопрос коррупционного дела подняли несколько министров финансов стран ЕС на встрече Еврогруппы в Брюсселе. "Юридические сложности использования замороженных российских активов теперь усугубляются подозрениями относительно того, как могут быть использованы эти деньги", - пишет Repubblica.
"Несколько европейских правительств, начиная с Германии" выражали тревогу по поводу перспективы использования 200 миллиардов евро, которые "могли бы обеспечить безопасность Украины в течение следующих двух лет и избавить ЕС от значительных затрат", говорится в статье.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.