Коррупционный скандал может помешать вступлению Украины в ЕС, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.11.2025
16:48 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/ukraina-2054811919.html
Коррупционный скандал может помешать вступлению Украины в ЕС, сообщили СМИ
Коррупционный скандал в сфере энергетики Украины вокруг бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича может стать препятствием для вступления... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T16:48:00+03:00
2025-11-13T16:48:00+03:00
в мире
украина
киев
брюссель
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006781173_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ed0d2236ff41d536aa7f130b26b5913d.jpg
https://ria.ru/20251113/ukraina-2054811085.html
https://ria.ru/20251113/merts-2054783989.html
украина
киев
брюссель
в мире, украина, киев, брюссель, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), евросоюз
В мире, Украина, Киев, Брюссель, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Евросоюз
Repubblica: скандал в сфере энергетики может помешать вступлению Украины в ЕС

© AP Photo / Omar HavanaФлаги Украины и Евросоюза
Флаги Украины и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаги Украины и Евросоюза. Архивное фото
РИМ, 13 ноя – РИА Новости. Коррупционный скандал в сфере энергетики Украины вокруг бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича может стать препятствием для вступления Украины в Евросоюз, пишет итальянская газета Repubblica.
Как отмечает авторитетное издание, расследование, приведшее к отставке двух министров, "похоже, лишь подтверждает ситуацию" с ограниченными успехами в борьбе с коррупцией, и "может поставить под угрозу процесс вступления" Киев в ЕС.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
На Украине раскрыли новые связи фигурантов дела о коррупции в энергетике
Вчера, 16:43
В среду вопрос коррупционного дела подняли несколько министров финансов стран ЕС на встрече Еврогруппы в Брюсселе. "Юридические сложности использования замороженных российских активов теперь усугубляются подозрениями относительно того, как могут быть использованы эти деньги", - пишет Repubblica.
"Несколько европейских правительств, начиная с Германии" выражали тревогу по поводу перспективы использования 200 миллиардов евро, которые "могли бы обеспечить безопасность Украины в течение следующих двух лет и избавить ЕС от значительных затрат", говорится в статье.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Владимир Зеленский и Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Мерц и Зеленский обсудили расследование коррупционного скандала на Украине
Вчера, 15:34
 
В миреУкраинаКиевБрюссельВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Евросоюз
 
 
