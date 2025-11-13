Коррупционный скандал может помешать вступлению Украины в ЕС, сообщили СМИ

РИМ, 13 ноя – РИА Новости. Коррупционный скандал в сфере энергетики Украины вокруг бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича может стать препятствием для вступления Украины в Евросоюз, пишет итальянская газета Repubblica.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.