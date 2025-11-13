Рейтинг@Mail.ru
16:43 13.11.2025
На Украине раскрыли новые связи фигурантов дела о коррупции в энергетике
в мире, украина, владимир зеленский, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом
Флаг Украины
© РИА Новости / Стрингер
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Украинская общественная организация "Центр противодействия коррупции" сообщила о связи фигурантов дела о коррупции в сфере энергетики на Украине, в котором фигурирует соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, и предприятием, производящим украинские ракеты "Фламинго".
Накануне высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения в виде содержания под стражей еще одному фигуранту расследования коррупции в сфере энергетики Игорю Фурсенко.
"Во время заседания ВАКС всплыли новые связи фигурантов операции "Мидас" и производителя "Фламинго". Прокурор САП зачитала фрагмент разговора между (фигурантом дела о коррупции в энергетике – ред.) Александром "Шугарменом" Цукерманом и Игорем "Решиком" Фурсенко, который признался, что работает на Fire Point", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "центра противодействия коррупции".
В общественной организации отметили, что Фурсенко официально занимал должность администратора на оборонном предприятии.
"Как же так получилось, что человек Миндича попал на должность администратора Fire Point? Большая загадка… Скоро мы можем узнать, насколько "случайно" Fire Point получил 10% оборонных закупок страны", - добавили в центре противодействия коррупции.
Украинская военная компания Fire Point производит дальнобойные ракеты "Фламинго" и ударные дроны.
Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что выделенные на Украине деньги на укрепление системы ПВО были присвоены связанной с Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком фирмой: она объявила о разработке украинской ракеты "Фламинго", в действительности же просто выкупила лицензию на производство британской ракеты FP-5.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, опубликовав фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
