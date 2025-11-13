Киевский режим показал стремление к самоликвидации, заявили в Совфеде

ДОНЕЦК, 13 ноя – РИА Новости. Решение украинской стороны приостановить переговоры с Москвой знаменует упорное стремление киевского режима к государственной самоликвидации, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин.

"Решение киевского режима официально прекратить мирные переговоры с Москвой до конца года знаменует его упорное стремление к собственной политической и государственной самоликвидации. Киев последовательно рубит те последние мосты, которые могли бы сохранить Украину как субъект и дать её гражданам шанс на мир", - сказал собеседник агентства.

По словам сенатора, отсутствие прогресса, о котором говорят киевские власти, является результатом их же собственных действий: полного подчинения внешнему управлению, запрета на любые реальные контакты, политизации любых попыток диалога.

"Киев давно не принимает решений самостоятельно, а лишь озвучивает установки своих европейских кураторов, которым выгодно продолжение конфликта, а не его разрешение", - добавил Волошин

По его словам, путь, который выбрали власти Украины, ведёт исключительно к дальнейшей деградации институтов, разрушению экономики и постепенному исчезновению самой украинской государственности в ходе решения российскими войсками задач специальной военной операции.

Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.