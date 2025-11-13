Рейтинг@Mail.ru
Киевский режим показал стремление к самоликвидации, заявили в Совфеде - РИА Новости, 13.11.2025
14:04 13.11.2025
Киевский режим показал стремление к самоликвидации, заявили в Совфеде
ДОНЕЦК, 13 ноя – РИА Новости. Решение украинской стороны приостановить переговоры с Москвой знаменует упорное стремление киевского режима к государственной самоликвидации, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин.
Британская газета Times после беседы с замглавы украинского МИД Сергеем Кислицей, который участвовал в переговорах в Стамбуле, сообщила в среду о приостановке переговоров России и Украины. Комментируя это заявление, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Киев сорвал "последние обещания" по обменам, обменяв менее 30% из 1200 человек, о которых договорились.
"Решение киевского режима официально прекратить мирные переговоры с Москвой до конца года знаменует его упорное стремление к собственной политической и государственной самоликвидации. Киев последовательно рубит те последние мосты, которые могли бы сохранить Украину как субъект и дать её гражданам шанс на мир", - сказал собеседник агентства.
По словам сенатора, отсутствие прогресса, о котором говорят киевские власти, является результатом их же собственных действий: полного подчинения внешнему управлению, запрета на любые реальные контакты, политизации любых попыток диалога.
"Киев давно не принимает решений самостоятельно, а лишь озвучивает установки своих европейских кураторов, которым выгодно продолжение конфликта, а не его разрешение", - добавил Волошин.
По его словам, путь, который выбрали власти Украины, ведёт исключительно к дальнейшей деградации институтов, разрушению экономики и постепенному исчезновению самой украинской государственности в ходе решения российскими войсками задач специальной военной операции.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Заголовок открываемого материала