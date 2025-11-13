https://ria.ru/20251113/ukraina-2054703161.html
На Украине арестовали еще одну фигурантку дела о коррупции в энергетике
На Украине арестовали еще одну фигурантку дела о коррупции в энергетике
На Украине арестовали еще одну фигурантку дела о коррупции в энергетике
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения в виде содержания под стражей еще одной фигурантке расследования дела в сфере энергетики
украина
На Украине арестовали еще одну фигурантку дела о коррупции в энергетике
Суд на Украине арестовал еще одну подозреваемую по делу о коррупции в энергетике
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения в виде содержания под стражей еще одной фигурантке расследования дела в сфере энергетики, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, Людмиле Зориной, передает агентство РБК-Украина.
"Судья ВАКС избрал меру пресечения еще одной фигурантке расследования о коррупции в "Энергоатоме
". Речь идет о предпринимательнице Людмиле Зориной. Ее отправили под стражу сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 12 миллионов гривен (285,6 тысячи долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РБК
-Украина.
НАБУ
сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко
и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского
Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины
.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. В среду правительство Украины на фоне расследования о коррупции в сфере энергетики отстранило от должности министра юстиции Галущенко.