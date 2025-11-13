СМИ: грядущая зима может стать самой опасной для Украины с начала конфликта

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Грядущая зима может стать самой опасной для Украины с начала конфликта, пишет издание Politico.

"Все идет к тому, что зима станет самой опасной в этом конфликте для Украины - как минимум с первых месяцев (СВО - ред.)", - пишет издание.

СМИ указывает на то, что Украина сталкивается с кризисом финансирования, коррупционными скандалами и проблемами на фронте. Оно подчеркивает все большее давление российской армии на украинские войска.

Кроме того, Politico обращает внимание на серьезный кризис в украинской энергетике.

"Очевидно, что эта зима будет гораздо сложнее, чем предыдущая", - приводит издание слова бывшего украинского министра энергетики Ольги Богуславец.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции.

В свою очередь, депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины.