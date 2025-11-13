Рейтинг@Mail.ru
СМИ: грядущая зима может стать самой опасной для Украины с начала конфликта - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:02 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/ukraina-2054688319.html
СМИ: грядущая зима может стать самой опасной для Украины с начала конфликта
СМИ: грядущая зима может стать самой опасной для Украины с начала конфликта - РИА Новости, 13.11.2025
СМИ: грядущая зима может стать самой опасной для Украины с начала конфликта
Грядущая зима может стать самой опасной для Украины с начала конфликта, пишет издание Politico. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T11:02:00+03:00
2025-11-13T11:02:00+03:00
в мире
украина
герман галущенко
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
politico
энергоатом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861123974_416:413:2464:1565_1920x0_80_0_0_11f0bfebbb5fe300f5f878ff3d19dd0c.jpg
https://ria.ru/20251113/energetika-2054226321.html
https://ria.ru/20251113/vrag-2054602394.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861123974_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_131fd8b7bb5db18575bbaa186757a731.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, герман галущенко, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), politico, энергоатом
В мире, Украина, Герман Галущенко, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Politico, Энергоатом
СМИ: грядущая зима может стать самой опасной для Украины с начала конфликта

Politico: грядущая зима может стать опасной для Украины из-за проблем на фронте

© AP Photo / Rodrigo AbdПротивотанковые заграждения на окраине Киева
Противотанковые заграждения на окраине Киева - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Rodrigo Abd
Противотанковые заграждения на окраине Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Грядущая зима может стать самой опасной для Украины с начала конфликта, пишет издание Politico.
"Все идет к тому, что зима станет самой опасной в этом конфликте для Украины - как минимум с первых месяцев (СВО - ред.)", - пишет издание.
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Взялись всерьез. Как "выключают" энергетику Украины
Вчера, 08:00
СМИ указывает на то, что Украина сталкивается с кризисом финансирования, коррупционными скандалами и проблемами на фронте. Оно подчеркивает все большее давление российской армии на украинские войска.
Кроме того, Politico обращает внимание на серьезный кризис в украинской энергетике.
"Очевидно, что эта зима будет гораздо сложнее, чем предыдущая", - приводит издание слова бывшего украинского министра энергетики Ольги Богуславец.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции.
В свою очередь, депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. В среду правительство Украины на фоне расследования о коррупции в сфере энергетики отстранило от должности министра юстиции Галущенко.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Почему Британия стала главным врагом России на Украине
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаГерман ГалущенкоВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)PoliticoЭнергоатом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала