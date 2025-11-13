https://ria.ru/20251113/ukraina-2054688319.html
СМИ: грядущая зима может стать самой опасной для Украины с начала конфликта
СМИ: грядущая зима может стать самой опасной для Украины с начала конфликта
Politico: грядущая зима может стать опасной для Украины из-за проблем на фронте
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Грядущая зима может стать самой опасной для Украины с начала конфликта, пишет издание Politico.
"Все идет к тому, что зима станет самой опасной в этом конфликте для Украины
- как минимум с первых месяцев (СВО - ред.)", - пишет издание.
СМИ указывает на то, что Украина сталкивается с кризисом финансирования, коррупционными скандалами и проблемами на фронте. Оно подчеркивает все большее давление российской армии на украинские войска.
Кроме того, Politico
обращает внимание на серьезный кризис в украинской энергетике.
"Очевидно, что эта зима будет гораздо сложнее, чем предыдущая", - приводит издание слова бывшего украинского министра энергетики Ольги Богуславец.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции.
В свою очередь, депутат Верховной рады
Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко
и в компании "Энергоатом
". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского
Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. В среду правительство Украины на фоне расследования о коррупции в сфере энергетики отстранило от должности министра юстиции Галущенко.