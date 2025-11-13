Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, кто может занять должность министра энергетики Украины - РИА Новости, 13.11.2025
10:58 13.11.2025
СМИ узнали, кто может занять должность министра энергетики Украины
СМИ узнали, кто может занять должность министра энергетики Украины - РИА Новости, 13.11.2025
СМИ узнали, кто может занять должность министра энергетики Украины
Должность министра энергетики Украины может занять глава компании "Нафтогаз Украина" Сергей Корецкий, сообщает телеканал "Общественное" со ссылкой на источники... РИА Новости, 13.11.2025
украина
СМИ узнали, кто может занять должность министра энергетики Украины

Глава «Нафтогаза» Корецкий может возглавить Минэнерго Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Должность министра энергетики Украины может занять глава компании "Нафтогаз Украина" Сергей Корецкий, сообщает телеканал "Общественное" со ссылкой на источники в офисе Владимира Зеленского.
В среду премьер Украины Юлия Свириденко на фоне расследования дела о коррупции в сфере энергетики заявила, что внесла в украинский парламент представление от увольнении Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также об отставке Светланы Гринчук с должности министра энергетики.
Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Украл лично". В Раде обрушились на Зеленского после скандала с НАБУ
11 ноября, 16:25
"На должность министра энергетики рассматривают главу "Нафтогаза" Сергея Корецкого… Других кандидатов пока не рассматривают, поскольку Корецкий — сильнейший в отрасли", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Корецкий возглавил "Нафтогаз" в мае 2025 года после того, как его предшественника Алексея Чернышева назначили министром национального единства. До этого Корецкий более двух лет был председателем "Укрнафты", а ранее руководил сетью АЗС WOG.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. В среду правительство Украины на фоне расследования о коррупции в сфере энергетики отстранило от должности министра юстиции Галущенко.
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Взялись всерьез. Как "выключают" энергетику Украины
Вчера, 08:00
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
