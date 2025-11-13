СМИ узнали, кто может занять должность министра энергетики Украины

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Должность министра энергетики Украины может занять глава компании "Нафтогаз Украина" Сергей Корецкий, сообщает телеканал "Общественное" со ссылкой на источники в офисе Владимира Зеленского.
В среду премьер Украины Юлия Свириденко на фоне расследования дела о коррупции в сфере энергетики заявила, что внесла в украинский парламент представление от увольнении Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также об отставке Светланы Гринчук с должности министра энергетики.
"На должность министра энергетики рассматривают главу "Нафтогаза" Сергея Корецкого… Других кандидатов пока не рассматривают, поскольку Корецкий — сильнейший в отрасли", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Корецкий возглавил "Нафтогаз" в мае 2025 года после того, как его предшественника Алексея Чернышева назначили министром национального единства. До этого Корецкий более двух лет был председателем "Укрнафты", а ранее руководил сетью АЗС WOG.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. В среду правительство Украины на фоне расследования о коррупции в сфере энергетики отстранило от должности министра юстиции Галущенко.