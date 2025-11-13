Рейтинг@Mail.ru
Командование ВСУ продает вооружение украинских военных, рассказал пленный
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:17 13.11.2025
Командование ВСУ продает вооружение украинских военных, рассказал пленный
Командование ВСУ продает вооружение украинских военных, рассказал пленный - РИА Новости, 13.11.2025
Командование ВСУ продает вооружение украинских военных, рассказал пленный
Командиры ВСУ продали запчасти американской бронемашины MaxxPro, рассказал РИА Новости Иван Сидельник, пленный украинский военнослужащий 41-й отдельной... РИА Новости, 13.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
украина
2025
в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Командование ВСУ продает вооружение украинских военных, рассказал пленный

Командиры ВСУ продали запчасти американской бронемашины MaxxPro

Подбитая американская бронемашина MaxxPro
Подбитая американская бронемашина MaxxPro
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Подбитая американская бронемашина MaxxPro. Архивное фото
КУРСК, 13 ноя — РИА Новости. Командиры ВСУ продали запчасти американской бронемашины MaxxPro, рассказал РИА Новости Иван Сидельник, пленный украинский военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады.
"Воруют не то что миллионами, они уже миллиардами почти, в долларах… Даже выезжает MaxxPro, так с него снимают и пулемет, и пулеметчика. Загоняют куда-то - продают, естественно", - объяснил Иван.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Скрыть невозможно". На Западе сделали заявление о крахе ВСУ
11 ноября, 17:50
Пленный украинский военнослужащий стал свидетелем продажи запчастей бронемашины MaxxPro в период обучения на полигоне.
"Меня вывозили на MaxxPro. Пулеметчик сверху должен быть - нет его. Просто пустая коробка едет, как тебя завезли, и всё. Дали автомат, две гранаты, там четыре магазина", - уточнил Иван.
Пленный также добавил, что на Украине коррупция встречается повсеместно - "начиная с власти и заканчивая командирами". А сами военачальники зачастую не идут на боевые задания. Иван признался, что за время пребывания в плену начал уважать российских солдат больше, чем своего прошлого командира.
"Он (командир ВСУ – ред.) не хочет на позицию идти, потому что он говорит: а я посижу здесь, в мониторе и буду командовать лучше. Какой это командир для меня?… Некоторых уважаю лучше, чем своего командира - российских солдат", - подчеркнул пленный.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
