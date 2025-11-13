https://ria.ru/20251113/ukraina-2054652194.html
Командование ВСУ продает вооружение украинских военных, рассказал пленный
Командование ВСУ продает вооружение украинских военных, рассказал пленный - РИА Новости, 13.11.2025
Командование ВСУ продает вооружение украинских военных, рассказал пленный
Командиры ВСУ продали запчасти американской бронемашины MaxxPro, рассказал РИА Новости Иван Сидельник, пленный украинский военнослужащий 41-й отдельной... РИА Новости, 13.11.2025
КУРСК, 13 ноя — РИА Новости. Командиры ВСУ продали запчасти американской бронемашины MaxxPro, рассказал РИА Новости Иван Сидельник, пленный украинский военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады.
"Воруют не то что миллионами, они уже миллиардами почти, в долларах… Даже выезжает MaxxPro, так с него снимают и пулемет, и пулеметчика. Загоняют куда-то - продают, естественно", - объяснил Иван.
Пленный украинский военнослужащий стал свидетелем продажи запчастей бронемашины MaxxPro в период обучения на полигоне.
"Меня вывозили на MaxxPro. Пулеметчик сверху должен быть - нет его. Просто пустая коробка едет, как тебя завезли, и всё. Дали автомат, две гранаты, там четыре магазина", - уточнил Иван.
Пленный также добавил, что на Украине
коррупция встречается повсеместно - "начиная с власти и заканчивая командирами". А сами военачальники зачастую не идут на боевые задания. Иван признался, что за время пребывания в плену начал уважать российских солдат больше, чем своего прошлого командира.
"Он (командир ВСУ
– ред.) не хочет на позицию идти, потому что он говорит: а я посижу здесь, в мониторе и буду командовать лучше. Какой это командир для меня?… Некоторых уважаю лучше, чем своего командира - российских солдат", - подчеркнул пленный.