Беспилотник из натовских комплектующих прислали из Латвии, заявил эксперт
Разведывательный беспилотник, собранный из натовских комплектующих, был направлен на Украину из Латвии и испытывался в районе латвийского города Елгава, сообщил РИА Новости, 13.11.2025
Беспилотник из натовских комплектующих прислали из Латвии, заявил эксперт
БПЛА, собранный из натовских комплектующих, был направлен на Украину из Латвии