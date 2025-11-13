Рейтинг@Mail.ru
Беспилотник из натовских комплектующих прислали из Латвии, заявил эксперт - РИА Новости, 13.11.2025
05:05 13.11.2025
Беспилотник из натовских комплектующих прислали из Латвии, заявил эксперт
Беспилотник из натовских комплектующих прислали из Латвии, заявил эксперт - РИА Новости, 13.11.2025
Беспилотник из натовских комплектующих прислали из Латвии, заявил эксперт
Разведывательный беспилотник, собранный из натовских комплектующих, был направлен на Украину из Латвии и испытывался в районе латвийского города Елгава, сообщил РИА Новости, 13.11.2025
Беспилотник из натовских комплектующих прислали из Латвии, заявил эксперт

БПЛА, собранный из натовских комплектующих, был направлен на Украину из Латвии

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Разведывательный беспилотник, собранный из натовских комплектующих, был направлен на Украину из Латвии и испытывался в районе латвийского города Елгава, сообщил РИА Новости разработчик отечественных БПЛА семейства "Овод" Андрей Иванов.
По словам конструктора, военные РФ передали ему сбитый в районе Часова Яра беспилотник, после чего российские специалисты из его лаборатории БПЛА разобрали и изучили трофейное устройство.
"Это самолет-разведчик, латвийский. Здесь есть бортовые номера, дальше штрих-кодирование. С использованием специальной программы мы узнали, что он летал по территории Латвии на тестировании – виден даже маршрут", - сказал Иванов.
Как указал конструктор, узнать историю передвижений беспилотника удалось при помощи открытой глобальной системы отслеживания летательных аппаратов.
"Все тестовые полеты данного самолета-разведчика - вблизи города Елгавы, (Латвия)", - заключил Иванов.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
