Рейтинг@Mail.ru
"Россия на коленях". На Западе раскрыли, как остановить конфликт с Украиной - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 13.11.2025 (обновлено: 09:20 13.11.2025)
https://ria.ru/20251113/ukraina-2054648100.html
"Россия на коленях". На Западе раскрыли, как остановить конфликт с Украиной
"Россия на коленях". На Западе раскрыли, как остановить конфликт с Украиной - РИА Новости, 13.11.2025
"Россия на коленях". На Западе раскрыли, как остановить конфликт с Украиной
Чтобы на Украине восторжествовал мир, необходимо, чтобы западные лидеры изменили свою позицию в отношении России, утверждается в публикации издания Strategic... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T05:05:00+03:00
2025-11-13T09:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
евросоюз
украина
россия
санкции
запад
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994996077_0:0:2525:1420_1920x0_80_0_0_816fd6e7606a76365f4ac2d50e4b0e29.jpg
https://ria.ru/20251112/razvedchiki-2054319061.html
https://ria.ru/20251110/aktivy-2053782772.html
украина
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994996077_140:0:2033:1420_1920x0_80_0_0_4941505e89a692467645e03c73d92889.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, евросоюз, украина, россия, санкции, запад, москва, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Евросоюз, Украина, Россия, Санкции, Запад, Москва, Владимир Путин
"Россия на коленях". На Западе раскрыли, как остановить конфликт с Украиной

SC: на Украине установится мир, если лидеры Запада изменят свою позицию по РФ

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Чтобы на Украине восторжествовал мир, необходимо, чтобы западные лидеры изменили свою позицию в отношении России, утверждается в публикации издания Strategic Culture.
"Очевидно, что санкции не могут остановить конфликт на Украине. Это может сделать только отказ от диких бредовых взглядов, которых до сих пор придерживаются многие западные лидеры, что экономически Россия стоит на коленях, и она не может поддерживать свою стратегию на поле боя", — говорится в статье.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Российские разведчики опозорили Лондон и Киев
12 ноября, 08:00
При этом авторы материала отмечают, что западные санкции в отношении Москвы эффектно провалились, а попытки организовать изъятие российских замороженных средств в пользу Украины свидетельствуют о том, что Евросоюз сам себя загнал в угол.
"Для ЕС рассмотрение вопроса о краже российских конфискованных активов не является стратегией. Это провал управления на многих уровнях, но легко понять, почему Зеленский все еще в игре, поскольку деньги с Запада обеспечивают ему минимальное количество военного корма, чтобы поддерживать весь этот цирк", — подчеркивается в публикации.
В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Европа наконец нашла, на кого повесить воровство российских активов
10 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвросоюзУкраинаРоссияСанкцииЗападМоскваВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала