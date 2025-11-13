Рейтинг@Mail.ru
На Украине распродают французскую военную экипировку - РИА Новости, 13.11.2025
01:26 13.11.2025 (обновлено: 01:30 13.11.2025)
На Украине распродают французскую военную экипировку
Дарья Буймова
Дарья Буймова
франция, украина, в мире
Франция, Украина, В мире
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Украинцы распродают на сайте объявлений французскую военную экипировку, в том числе одежду, обувь и даже палатку, выяснило РИА Новости на основе анализа данных социальных сетей.
На украинском сайте объявлений можно купить французскую военную экипировку. В категории "одежда" есть предложения о продаже камуфляжного костюма "французского легиона Veste de combat", состоящего из куртки и брюк, за 4 500 гривен (8 662 рубля). В объявлении автор отмечает, что "куртка входит в боевой комплект одежды FELIN, армии Франции и Французского Иностранного легиона".
Также предлагается влаго- и ветрозащитная куртка за 2999 гривен (5 772 рубля) и дождевик за 440 гривен (847 рублей). Оба продавца подчеркивают, что товары оригинальные и принадлежат армии Франции.
Кроме того, продаются берцы, цена которых варьируется от 2000 гривен (3 850 рублей) до 3000 гривен (5 774 рубля). Один из продавцов отмечает принадлежность товара к уставной экипировке "армии Франции - иностранный легион".
Помимо этого, на сайте продается двухместная палатка за 1595 гривен (3070 рублей), автор объявления указывает, что товар оригинальный, "не Китай".
В продаже также имеется термочехол для фляги за 350 гривен (674 рубля). Продавец уточняет, что в такой чехол "помещается печь Esbit и американская фляга со стальным подложником".
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Украинцы распродают британскую военную помощь
5 ноября, 05:23
 
