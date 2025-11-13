На Украине распродают французскую военную экипировку

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Украинцы распродают на сайте объявлений французскую военную экипировку, в том числе одежду, обувь и даже палатку, выяснило РИА Новости на основе анализа данных социальных сетей.

На украинском сайте объявлений можно купить французскую военную экипировку. В категории "одежда" есть предложения о продаже камуфляжного костюма "французского легиона Veste de combat", состоящего из куртки и брюк, за 4 500 гривен (8 662 рубля). В объявлении автор отмечает, что "куртка входит в боевой комплект одежды FELIN, армии Франции и Французского Иностранного легиона".

Также предлагается влаго- и ветрозащитная куртка за 2999 гривен (5 772 рубля) и дождевик за 440 гривен (847 рублей). Оба продавца подчеркивают, что товары оригинальные и принадлежат армии Франции.

Кроме того, продаются берцы, цена которых варьируется от 2000 гривен (3 850 рублей) до 3000 гривен (5 774 рубля). Один из продавцов отмечает принадлежность товара к уставной экипировке "армии Франции - иностранный легион".

Помимо этого, на сайте продается двухместная палатка за 1595 гривен (3070 рублей), автор объявления указывает, что товар оригинальный, "не Китай".