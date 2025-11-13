Рейтинг@Mail.ru
01:13 13.11.2025 (обновлено: 01:14 13.11.2025)
"Придет поражение". На Западе раскрыли, что теперь думают о России
"Придет поражение". На Западе раскрыли, что теперь думают о России
в мире, украина, евросоюз, нато, россия, москва, дональд трамп, сергей лавров, джон миршаймер, чикагский университет
В мире, Украина, Евросоюз, НАТО, Россия, Москва, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Джон Миршаймер, Чикагский университет
"Придет поражение". На Западе раскрыли, что теперь думают о России

Миршаймер: по итогам конфликта РФ может консолидировать большую часть Украины

© AP Photo / Omar HavanaСотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Omar Havana
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости.Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер прочитал в Европарламенте лекцию, в которой изложил пять сценариев будущего Украины и ЕС, рассказывается в материале The European Conservative.
"Наиболее вероятный сценарий — победа Москвы, которая консолидирует значительную часть украинской территории, в то время как остальная часть страны станет несостоявшимся государством, зависимым от Европы", — цитирует профессора издание.
В качестве "наименее плохого исхода" для Украины он назвал признание Киевом потерь Крыма и восточных областей, чтобы украинцы перестали гибнуть "в войне, которую они не могут выиграть".
Вместе с тем Миршаймер предупредил, что с прекращением огня напряженность в отношениях между Россией и Европой не закончится и перечислил шесть потенциальных будущих горячих точек: Арктика, Балтийское море, Калининград, Белоруссия, Молдавия и Черное море.
"Европа останется опасным континентом", — подчеркнул он.
Также среди вероятных вариантов развития событий профессор назвал вывод войск США из ЕС и ослабление НАТО. Ведь США, по его словам, уже поворачиваются в сторону Азии, при этом глава Белого дома Дональд Трамп "не заинтересован в спасении Европы, а если Вашингтон уйдет, НАТО рухнет".
Кроме того, Миршаймер предсказал период нестабильности внутри самого Евросоюза.
"Когда придет поражение, начнется игра в обвинения. Европейцы будут обвинять друг друга, и в результате континент станет более разделенным, более бедным и менее безопасным", — резюмировал он.
Глава МИД Сергей Лавров ранее подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
В миреУкраинаЕвросоюзНАТОРоссияМоскваДональд ТрампСергей ЛавровДжон МиршаймерЧикагский университет
 
 
