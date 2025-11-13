"Придет поражение". На Западе раскрыли, что теперь думают о России

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости.Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер прочитал в Европарламенте лекцию, в которой изложил пять сценариев будущего Украины и ЕС, рассказывается в материале The European Conservative.
"Наиболее вероятный сценарий — победа Москвы, которая консолидирует значительную часть украинской территории, в то время как остальная часть страны станет несостоявшимся государством, зависимым от Европы", — цитирует профессора издание.
Вместе с тем Миршаймер предупредил, что с прекращением огня напряженность в отношениях между Россией и Европой не закончится и перечислил шесть потенциальных будущих горячих точек: Арктика, Балтийское море, Калининград, Белоруссия, Молдавия и Черное море.
"Европа останется опасным континентом", — подчеркнул он.
Кроме того, Миршаймер предсказал период нестабильности внутри самого Евросоюза.
"Когда придет поражение, начнется игра в обвинения. Европейцы будут обвинять друг друга, и в результате континент станет более разделенным, более бедным и менее безопасным", — резюмировал он.
Глава МИД Сергей Лавров ранее подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
