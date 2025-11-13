Рейтинг@Mail.ru
Хватит двух слов. ЕС может покончить с Украиной - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 13.11.2025 (обновлено: 11:08 13.11.2025)
https://ria.ru/20251113/ukraina-2054226913.html
Хватит двух слов. ЕС может покончить с Украиной
Хватит двух слов. ЕС может покончить с Украиной - РИА Новости, 13.11.2025
Хватит двух слов. ЕС может покончить с Украиной
В Брюсселе похвалили Киев за успехи в евроинтеграции. Зеленский назвал это лучшей оценкой его внутренней политики. Между тем из доклада ЕК следует, что Украина... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T08:00:00+03:00
2025-11-13T11:08:00+03:00
в мире
украина
грузия
киев
владимир оленченко
владимир зеленский
константин бондаренко
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034733303_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_4e9423db34c9d6c9d8af98c810488c16.jpg
https://ria.ru/20251021/gruziya-2049407983.html
https://ria.ru/20250825/gruziya-2037008370.html
украина
грузия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034733303_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_45ace354720fd160043df7cf938f8793.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, грузия, киев, владимир оленченко, владимир зеленский, константин бондаренко, евросоюз, еврокомиссия, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, Грузия, Киев, Владимир Оленченко, Владимир Зеленский, Константин Бондаренко, Евросоюз, Еврокомиссия, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
Хватит двух слов. ЕС может покончить с Украиной

Жарихин: ради вступления в ЕС украинцы готовы на что угодно

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Михаил Катков. В Брюсселе похвалили Киев за успехи в евроинтеграции. Зеленский назвал это лучшей оценкой его внутренней политики. Между тем из доклада ЕК следует, что Украина лишь немного опережает Грузию, которой вообще отказали в европейской перспективе. Что все это значит — в материале РИА Новости.

Четверка с минусом

Хотя летнюю попытку Зеленского лишить независимости Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП) на Западе жестко критиковали, авторы доклада Еврокомиссии, посвященного кандидатам в ЕС, не стали заострять на этом внимание.
© AP Photo / Alex BabenkoУчастники акции протеста в Киеве
Участники акции протеста в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / Alex Babenko
Участники акции протеста в Киеве
Еврокомиссар по расширению Марта Кос сообщила, что Украина заняла почетное четвертое место из десяти. В лидерах Черногория, Албания и Молдавия. В аутсайдерах Грузия, раздражающая Брюссель нежеланием открыто конфликтовать с Россией и уважением к традиционным ценностям, частично признанное Косово, неустойчивая Босния и Герцеговина, а также Турция, числящаяся в кандидатах с 1999-го. Сербию и Северную Македонию упрекнули в недостаточной последовательности реформ. Кроме того, Белграду указали на недопустимость сближения с Москвой.
Украинское издание "Европейская правда" составило на основе этого доклада таблицу с промежуточными результатами реформ и пришло к выводу, что по ряду важных, но не политизированных направлений Киев находится на одном уровне с Тбилиси или даже отстает.
К примеру, по судопроизводству Украина опережает Грузию всего на полбалла — два против полутора из пяти возможных. А по уровню свободы движения капитала, условиям для бизнеса, социальной политике проигрывает со счетом, соответственно, 2,5-3, 2-3, 1-2.
© AP Photo / Zurab TsertsvadzeБеспорядки после митинга оппозиции в Тбилиси
Беспорядки после митинга оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Беспорядки после митинга оппозиции в Тбилиси
В итоге Киев готов к вступлению в ЕС на 2,4 балла, а Тбилиси, за год лишившийся одного пункта из-за эскалации конфликта с Брюсселем, на 2,1. И по степени соответствия европейским ценностям Украина ненамного обошла аутсайдера: 2,2-1,7.
Флаг Евросоюза у здания парламента Грузии в центре Тбилиси - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Признали поражение. Сосед России избавился от архитектора "второго фронта"
21 октября, 08:00

Громкие слова

Тем не менее Киев хвалят, а Тбилиси ругают.
"Откат демократии в странах-кандидатах никогда не был столь глубоким. Мы наблюдаем стремительное разрушение верховенства закона и серьезные ограничения основных прав. Власти должны срочно изменить курс и отреагировать на требования граждан европейского будущего. <…> Комиссия считает Грузию в настоящее время кандидатом лишь номинально", — заявила Кос.
© AP Photo / Zurab TsertsvadzeСторонники оппозиции во время демонстрации в центре Тбилиси, Грузия. 4 октября 2025 года
Сторонники оппозиции во время демонстрации в центре Тбилиси, Грузия. 4 октября 2025 года - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Сторонники оппозиции во время демонстрации в центре Тбилиси, Грузия. 4 октября 2025 года
На форум по расширению, который пройдет в Брюсселе 18 ноября, представителей Тбилиси не пригласили. В ответ Грузия обвинила ЕС в отходе от демократических ценностей и превращении в Советский Союз.
В "Европейской правде" считают, что при нынешних темпах реформ Украину примут в ЕС в лучшем случае через 22 года. Кос же уверяет: переговоры могут завершиться уже в 2028-м, а потом понадобится еще несколько лет для доработки финальных документов. И это при том, что Венгрия, Чехия, Словакия и Польша по разным причинам выступают против. Как минимум там требуют от Киева сперва урегулировать проблемы с Москвой и не перекладывать их на Европу.
© AP Photo / Hannes P AlbertГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / Hannes P Albert
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе
К слову, похожая ситуация с Молдавией. В ЕК приветствовали результаты президентских и парламентских выборов, хотя, по данным ЦИК, Майя Санду и ее партия "Действие и солидарность" победили только благодаря голосам диаспоры — внутри страны проиграли. В то же время, например, Сербию и Турцию не ждут в ЕС как минимум до конца десятилетия.
Старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко считает, что выводы ЕК не имеют ничего общего с реальной евроинтеграцией.
"Если посмотреть на экономические критерии, то очевидно, что в 2030-м вступить в ЕС должны не Молдавия и Украина, а Сербия и Турция. Но и этого не произойдет. С одной стороны, несмотря на агрессивную риторику некоторых политиков, большинство все еще рассматривает ЕС как экономический союз. Соответственно, никому не хочется связываться с бедными странами — от них нет никакой пользы. С другой стороны, Брюссель отлично понимает, что Сербия и Турция, наиболее подходящие экономически, скорее всего, присоединятся к лагерю Венгрии, Словакии и других государств с особым мнением. Естественно, евробюрократы этого не допустят", — отметил он в беседе с РИА Новости.
© РИА Новости / Лола Джорджевич | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Белграде
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Белграде - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Лола Джорджевич
Перейти в медиабанк
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Белграде
По мнению эксперта, все прозвучавшие в Брюсселе комментарии — чисто политические. "Они показали, что готовы и дальше поддерживать власти Украины и Молдавии, вопреки всему. А в Грузии евробюрократы помогают тем, кто пытается организовать госпереворот. Это сигнал третьим странам: "не злите Брюссель, иначе мы создадим вам проблемы", — заключил Оленченко.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
"Их не запугать". ЕС лишился марионетки на границе с Россией
25 августа, 08:00

Куда приводят мечты

Политолог Константин Бондаренко полагает, что еще в 1990-х евроинтеграция стала для многих украинцев религией. Люди поверили, что только в ЕС возможны нормальный уровень жизни, достойная старость и тому подобное. При этом о реальной ситуации на Западе рассуждать было не принято.
© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев
"Впервые украинцы обожглись на своей вере после вступления в силу соглашения об ассоциации с ЕС. Выяснилось, что Киев выбирает квоты по зерну в первые пару недель, по некоторым другим категориям — за пару дней, а взамен открывает внутренний рынок для западных компаний. <…> Но это никого не отрезвило. Для вступления в ЕС требовалось ликвидировать две трети предприятий, потому что они не нужны европейцам", — указал он в интервью одному из украинских медиа.
Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин подчеркивает: доклад Еврокомиссии — это стимул продолжать войну.
© РИА Новости / Александр Харченко | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Александр Харченко
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий
"Брюссель манипулирует Киевом уже несколько десятилетий, в том числе довел дело до вооруженного конфликта с Россией. Вступление в ЕС — это журавль в небе, который то ближе, то дальше. Ради него украинцы готовы на что угодно", — пояснил он.
Если же в Еврокомиссии вдруг заявят, что утратили к ним интерес, вся картина мира украинцев немедленно разрушится, и страна погрузится в хаос. Пока же этот ресурс еще нужен, им обещают интеграцию в 2028-м, потом — в 2030-м и так далее.
 
В миреУкраинаГрузияКиевВладимир ОленченкоВладимир ЗеленскийКонстантин БондаренкоЕвросоюзЕврокомиссияНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала