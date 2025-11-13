Хватит двух слов. ЕС может покончить с Украиной

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Михаил Катков. В Брюсселе похвалили Киев за успехи в евроинтеграции. Зеленский назвал это лучшей оценкой его внутренней политики. Между тем из доклада ЕК следует, что Украина лишь немного опережает Грузию, которой вообще отказали в европейской перспективе. Что все это значит — в материале РИА Новости.

Четверка с минусом

Хотя летнюю попытку Зеленского лишить независимости Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП) на Западе жестко критиковали, авторы доклада Еврокомиссии, посвященного кандидатам в ЕС, не стали заострять на этом внимание.

© AP Photo / Alex Babenko Участники акции протеста в Киеве © AP Photo / Alex Babenko Участники акции протеста в Киеве

Еврокомиссар по расширению Марта Кос сообщила, что Украина заняла почетное четвертое место из десяти. В лидерах Черногория, Албания и Молдавия. В аутсайдерах Грузия, раздражающая Брюссель нежеланием открыто конфликтовать с Россией и уважением к традиционным ценностям, частично признанное Косово, неустойчивая Босния и Герцеговина, а также Турция, числящаяся в кандидатах с 1999-го. Сербию и Северную Македонию упрекнули в недостаточной последовательности реформ. Кроме того, Белграду указали на недопустимость сближения с Москвой.

Украинское издание "Европейская правда" составило на основе этого доклада таблицу с промежуточными результатами реформ и пришло к выводу, что по ряду важных, но не политизированных направлений Киев находится на одном уровне с Тбилиси или даже отстает.

К примеру, по судопроизводству Украина опережает Грузию всего на полбалла — два против полутора из пяти возможных. А по уровню свободы движения капитала, условиям для бизнеса, социальной политике проигрывает со счетом, соответственно, 2,5-3, 2-3, 1-2.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze Беспорядки после митинга оппозиции в Тбилиси © AP Photo / Zurab Tsertsvadze Беспорядки после митинга оппозиции в Тбилиси

В итоге Киев готов к вступлению в ЕС на 2,4 балла, а Тбилиси, за год лишившийся одного пункта из-за эскалации конфликта с Брюсселем, на 2,1. И по степени соответствия европейским ценностям Украина ненамного обошла аутсайдера: 2,2-1,7.

Громкие слова

Тем не менее Киев хвалят, а Тбилиси ругают.

"Откат демократии в странах-кандидатах никогда не был столь глубоким. Мы наблюдаем стремительное разрушение верховенства закона и серьезные ограничения основных прав. Власти должны срочно изменить курс и отреагировать на требования граждан европейского будущего. <…> Комиссия считает Грузию в настоящее время кандидатом лишь номинально", — заявила Кос.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze Сторонники оппозиции во время демонстрации в центре Тбилиси, Грузия. 4 октября 2025 года © AP Photo / Zurab Tsertsvadze Сторонники оппозиции во время демонстрации в центре Тбилиси, Грузия. 4 октября 2025 года

На форум по расширению, который пройдет в Брюсселе 18 ноября, представителей Тбилиси не пригласили. В ответ Грузия обвинила ЕС в отходе от демократических ценностей и превращении в Советский Союз.

В "Европейской правде" считают, что при нынешних темпах реформ Украину примут в ЕС в лучшем случае через 22 года. Кос же уверяет: переговоры могут завершиться уже в 2028-м, а потом понадобится еще несколько лет для доработки финальных документов. И это при том, что Венгрия, Чехия, Словакия и Польша по разным причинам выступают против. Как минимум там требуют от Киева сперва урегулировать проблемы с Москвой и не перекладывать их на Европу.

© AP Photo / Hannes P Albert Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе © AP Photo / Hannes P Albert Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе

К слову, похожая ситуация с Молдавией. В ЕК приветствовали результаты президентских и парламентских выборов, хотя, по данным ЦИК, Майя Санду и ее партия "Действие и солидарность" победили только благодаря голосам диаспоры — внутри страны проиграли. В то же время, например, Сербию и Турцию не ждут в ЕС как минимум до конца десятилетия.

Старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко считает, что выводы ЕК не имеют ничего общего с реальной евроинтеграцией.

"Если посмотреть на экономические критерии, то очевидно, что в 2030-м вступить в ЕС должны не Молдавия и Украина, а Сербия и Турция. Но и этого не произойдет. С одной стороны, несмотря на агрессивную риторику некоторых политиков, большинство все еще рассматривает ЕС как экономический союз. Соответственно, никому не хочется связываться с бедными странами — от них нет никакой пользы. С другой стороны, Брюссель отлично понимает, что Сербия и Турция, наиболее подходящие экономически, скорее всего, присоединятся к лагерю Венгрии, Словакии и других государств с особым мнением. Естественно, евробюрократы этого не допустят", — отметил он в беседе с РИА Новости.

По мнению эксперта, все прозвучавшие в Брюсселе комментарии — чисто политические. "Они показали, что готовы и дальше поддерживать власти Украины и Молдавии, вопреки всему. А в Грузии евробюрократы помогают тем, кто пытается организовать госпереворот. Это сигнал третьим странам: "не злите Брюссель, иначе мы создадим вам проблемы", — заключил Оленченко.

Куда приводят мечты

Политолог Константин Бондаренко полагает, что еще в 1990-х евроинтеграция стала для многих украинцев религией. Люди поверили, что только в ЕС возможны нормальный уровень жизни, достойная старость и тому подобное. При этом о реальной ситуации на Западе рассуждать было не принято.

© AP Photo / Efrem Lukatsky Киев © AP Photo / Efrem Lukatsky Киев

"Впервые украинцы обожглись на своей вере после вступления в силу соглашения об ассоциации с ЕС. Выяснилось, что Киев выбирает квоты по зерну в первые пару недель, по некоторым другим категориям — за пару дней, а взамен открывает внутренний рынок для западных компаний. <…> Но это никого не отрезвило. Для вступления в ЕС требовалось ликвидировать две трети предприятий, потому что они не нужны европейцам", — указал он в интервью одному из украинских медиа.

Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин подчеркивает: доклад Еврокомиссии — это стимул продолжать войну.

"Брюссель манипулирует Киевом уже несколько десятилетий, в том числе довел дело до вооруженного конфликта с Россией. Вступление в ЕС — это журавль в небе, который то ближе, то дальше. Ради него украинцы готовы на что угодно", — пояснил он.