МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В сложившейся в стране обстановке отставка Зеленского стала необходимостью, заявил народный депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Уход Зеленского — это не эмоция и не лозунг. Это необходимость, без которой Украина не сможет выжить", — подчеркнул он.
Дмитрук также обвинил главу киевского режима в разрушении, обнищании и системном уничтожении Украины.
Депутат призвал к передаче основных полномочий по управлению страной в руки парламента, а также выступил за начало немедленных переговоров для прекращения конфликта с Россией.
Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако они были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял о несвоевременности голосования. При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, но официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.
Владимир Путин заявлял о нелегитимности всей вертикали власти на Украине из-за Зеленского. Российский президент подчеркивал, что со стороны Киева переговоры может вести любой уполномоченный представитель, но подписывать документы — только легитимная власть.