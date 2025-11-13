НАБУ и САП стали получать угрозы после обысков у Миндича, пишут СМИ

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) стали получать угрозы после проведения 10 ноября обысков в квартире бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, являющегося одним из фигурантов громкого дела о коррупции в энергетике на Украине, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники.
"Как утверждают собеседники "Украинской Правды" в антикоррупционной вертикали, сразу после обысков у Миндича НАБУ и САП начали получать угрозы о том, что будет "ответка", - сообщает издание.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе проведения операции. В свою очередь депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семерым участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. В среду премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что внесла в украинский парламент представление от увольнении Галущенко с поста министра юстиции, а также об отставке Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.