НАБУ и САП стали получать угрозы после обысков у Миндича, пишут СМИ

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) стали получать угрозы после проведения 10 ноября обысков в квартире бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, являющегося одним из фигурантов громкого дела о коррупции в энергетике на Украине, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники.