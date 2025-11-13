Прокурор Сан-Паулу пригрозила арестом рэперу Уэсту

МЕХИКО, 13 ноя - РИА Новости. Прокурор бразильского Сан-Паулу предупредила полицию о необходимости арестовать американского рэпера Канье Уэста (Ye) в случае исполнения им песни с упоминанием Гитлера на концерте, который запланирован в этом городе на конец ноября, сообщил портал Poder360.

Скандалы вокруг Канье Уэста продолжаются с 2022 года, когда музыкант неоднократно делал антисемитские высказывания и высказывал восхищение Адольфом Гитлером. Эти заявления привели к расторжению контрактов с рядом крупных брендов и блокировке его аккаунтов в социальных сетях.