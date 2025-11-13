https://ria.ru/20251113/uest-2054651156.html
Прокурор Сан-Паулу пригрозила арестом рэперу Уэсту
Прокурор бразильского Сан-Паулу предупредила полицию о необходимости арестовать американского рэпера Канье Уэста (Ye) в случае исполнения им песни с упоминанием РИА Новости, 13.11.2025
МЕХИКО, 13 ноя - РИА Новости. Прокурор бразильского Сан-Паулу предупредила полицию о необходимости арестовать американского рэпера Канье Уэста (Ye) в случае исполнения им песни с упоминанием Гитлера на концерте, который запланирован в этом городе на конец ноября, сообщил портал Poder360.
В материале на сайте издания говорится, что "прокурор Ана Беатрис Перейра де Соуза Фронтини из прокуратуры Сан-Паулу
уже мобилизовала полицию для ареста артиста", если он исполнит песню с прославлением Гитлера
в тексте.
Концерт Уэста
был назначен на 29 ноября, однако мэрия Сан-Паулу запретила использовать для него автодром Интерлагос. Глава города подчеркнул накануне, что ни одно муниципальное пространство не будет предоставлено для тех, кто оправдывает нацизм, и пообещал сделать всё необходимое, чтобы "предотвратить подобные мероприятия в Сан-Паулу".
Скандалы вокруг Канье Уэста продолжаются с 2022 года, когда музыкант неоднократно делал антисемитские высказывания и высказывал восхищение Адольфом Гитлером. Эти заявления привели к расторжению контрактов с рядом крупных брендов и блокировке его аккаунтов в социальных сетях.