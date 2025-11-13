Рейтинг@Mail.ru
Россия и Мьянма начали совместное учение в Андаманском море - РИА Новости, 13.11.2025
09:26 13.11.2025
Россия и Мьянма начали совместное учение в Андаманском море
Россия и Мьянма начали совместное учение в Андаманском море
Российско-мьянманское военно-морское учение "Марумекс-2025" началось в Андаманском море, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. РИА Новости, 13.11.2025
2025
Россия и Мьянма начали совместное учение в Андаманском море

В Андаманском море началось военно-морское учение "Марумекс-2025"

© РИА Новости / Виталий АньковВертолет и БПК "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота
Вертолет и БПК Адмирал Трибуц Тихоокеанского флота - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Вертолет и БПК "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российско-мьянманское военно-морское учение "Марумекс-2025" началось в Андаманском море, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.
"Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе фрегата "Маршал Шапошников", корвета "Гремящий" и танкера "Борис Бутома", вышел из территориальных вод Республики Союз Мьянма в Андаманское море для участия в морской фазе учения "Марумекс-2025", - говорится в сообщении.
Учения морской пехоты Тихоокеанского флота - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Корабли Тихоокеанского флота провели учение по высадке морского десанта
7 октября, 05:02
Отмечается, что накануне прошла церемония открытия учений, после чего стороны запланировали и согласовали совместные практические действия. Также моряки провели товарищеские игры по футболу, волейболу и баскетболу и организовали взаимное посещение кораблей-участников учения.
В ближайшие двое суток экипажи кораблей ВМФ России и ВМС Мьянмы отработают управление силами при совместном маневрировании, поиске, обнаружении и слежении за подводными лодками условного противника, а также при выполнении боевых упражнений с артиллерийскими и торпедными стрельбами.
Кроме того, группы антитеррора обеих стран отработают досмотр и освобождение судна, захваченного "пиратами".
ВМС Мьянмы на учении представлены десантно-вертолетным кораблем-доком Muttama, фрегатом Kyansittha, корветом Tabinshwehti и подводной лодкой Minye Theinkhathu.
"Основной целью учения является всестороннее развитие и укрепление военно-морского сотрудничества, а также отработка вопросов обеспечения безопасности гражданского судоходства и морской экономической деятельности в морских районах Юго-Восточной Азии", - подчеркнули в пресс-службе.
Плановые учения Тихоокеанского флота - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
В Японском море прошли учения по эвакуации космического корабля
1 ноября, 05:24
 
МьянмаТихоокеанский флот ВМФ РоссииВМФ РФ
 
 
