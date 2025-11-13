Россия и Мьянма начали совместное учение в Андаманском море

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российско-мьянманское военно-морское учение "Марумекс-2025" началось в Андаманском море, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

"Отряд кораблей Тихоокеанского флота ( ТОФ ) в составе фрегата "Маршал Шапошников", корвета "Гремящий" и танкера "Борис Бутома", вышел из территориальных вод Республики Союз Мьянма в Андаманское море для участия в морской фазе учения "Марумекс-2025", - говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне прошла церемония открытия учений, после чего стороны запланировали и согласовали совместные практические действия. Также моряки провели товарищеские игры по футболу, волейболу и баскетболу и организовали взаимное посещение кораблей-участников учения.

В ближайшие двое суток экипажи кораблей ВМФ России и ВМС Мьянмы отработают управление силами при совместном маневрировании, поиске, обнаружении и слежении за подводными лодками условного противника, а также при выполнении боевых упражнений с артиллерийскими и торпедными стрельбами.

Кроме того, группы антитеррора обеих стран отработают досмотр и освобождение судна, захваченного "пиратами".

ВМС Мьянмы на учении представлены десантно-вертолетным кораблем-доком Muttama, фрегатом Kyansittha, корветом Tabinshwehti и подводной лодкой Minye Theinkhathu.