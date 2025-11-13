https://ria.ru/20251113/uchenie-2054669094.html
Россия и Мьянма начали совместное учение в Андаманском море
Россия и Мьянма начали совместное учение в Андаманском море - РИА Новости, 13.11.2025
Россия и Мьянма начали совместное учение в Андаманском море
Российско-мьянманское военно-морское учение "Марумекс-2025" началось в Андаманском море, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T09:26:00+03:00
2025-11-13T09:26:00+03:00
2025-11-13T09:26:00+03:00
мьянма
тихоокеанский флот вмф россии
вмф рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94998/33/949983348_3:0:2359:1325_1920x0_80_0_0_62cebbdb0f41e39c5ba72a47f9db233e.jpg
https://ria.ru/20251007/uchenie-2046749655.html
https://ria.ru/20251101/ucheniya-2052237431.html
мьянма
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94998/33/949983348_297:0:2064:1325_1920x0_80_0_0_03b11b33d489e6095d85d6bd3445e0da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мьянма, тихоокеанский флот вмф россии, вмф рф
Мьянма, Тихоокеанский флот ВМФ России, ВМФ РФ
Россия и Мьянма начали совместное учение в Андаманском море
В Андаманском море началось военно-морское учение "Марумекс-2025"
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российско-мьянманское военно-морское учение "Марумекс-2025" началось в Андаманском море, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.
"Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ
) в составе фрегата "Маршал Шапошников", корвета "Гремящий" и танкера "Борис Бутома", вышел из территориальных вод Республики Союз Мьянма в Андаманское море для участия в морской фазе учения "Марумекс-2025", - говорится в сообщении.
Отмечается, что накануне прошла церемония открытия учений, после чего стороны запланировали и согласовали совместные практические действия. Также моряки провели товарищеские игры по футболу, волейболу и баскетболу и организовали взаимное посещение кораблей-участников учения.
В ближайшие двое суток экипажи кораблей ВМФ России и ВМС Мьянмы
отработают управление силами при совместном маневрировании, поиске, обнаружении и слежении за подводными лодками условного противника, а также при выполнении боевых упражнений с артиллерийскими и торпедными стрельбами.
Кроме того, группы антитеррора обеих стран отработают досмотр и освобождение судна, захваченного "пиратами".
ВМС Мьянмы на учении представлены десантно-вертолетным кораблем-доком Muttama, фрегатом Kyansittha, корветом Tabinshwehti и подводной лодкой Minye Theinkhathu.
"Основной целью учения является всестороннее развитие и укрепление военно-морского сотрудничества, а также отработка вопросов обеспечения безопасности гражданского судоходства и морской экономической деятельности в морских районах Юго-Восточной Азии", - подчеркнули в пресс-службе.