В России снизилась средняя цена поддержанных легковушек - РИА Новости, 13.11.2025
08:06 13.11.2025
В России снизилась средняя цена поддержанных легковушек
В России снизилась средняя цена поддержанных легковушек
Средневзвешенная цена подержанного легкового автомобиля в России по итогам января-октября текущего года снизилась на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом...
2025
В России снизилась средняя цена поддержанных легковушек

Средняя цена подержанных легковушек в РФ в январе-октябре снизилась на 0,9%

© РИА Новости / Алексей Майшев
Автомобильное движение - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Автомобильное движение. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Средневзвешенная цена подержанного легкового автомобиля в России по итогам января-октября текущего года снизилась на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,16 миллиона рублей, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
"Если же рассматривать средневзвешенную цену б/у легковых автомобилей за 10 месяцев, то она равна 1,16 миллиона рублей. Это чуть ниже (-0,9%), чем год назад", - говорится в сообщении.
В агентстве отметили, что на сегодняшний день разница в средней цене между новым и подержанным автомобилем составляет более 2 миллионов рублей.
В начале ноября в ходе видеоконференции "Автостат Оперативка" эксперты агентства оценили рынок автомобилей с пробегом в России в октябре в 619 тысяч штук – это на 2,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
