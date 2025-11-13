https://ria.ru/20251113/tsena-2054659990.html
В России снизилась средняя цена поддержанных легковушек
2025-11-13T08:06:00+03:00
россия
автостат
экономика
россия
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Средневзвешенная цена подержанного легкового автомобиля в России по итогам января-октября текущего года снизилась на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,16 миллиона рублей, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
"Если же рассматривать средневзвешенную цену б/у легковых автомобилей за 10 месяцев, то она равна 1,16 миллиона рублей. Это чуть ниже (-0,9%), чем год назад", - говорится в сообщении.
В агентстве отметили, что на сегодняшний день разница в средней цене между новым и подержанным автомобилем составляет более 2 миллионов рублей.
В начале ноября в ходе видеоконференции "Автостат Оперативка" эксперты агентства оценили рынок автомобилей с пробегом в России
в октябре в 619 тысяч штук – это на 2,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.