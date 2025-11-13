В России снизилась средняя цена поддержанных легковушек

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Средневзвешенная цена подержанного легкового автомобиля в России по итогам января-октября текущего года снизилась на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,16 миллиона рублей, сообщило аналитическое агентство "Автостат".

"Если же рассматривать средневзвешенную цену б/у легковых автомобилей за 10 месяцев, то она равна 1,16 миллиона рублей. Это чуть ниже (-0,9%), чем год назад", - говорится в сообщении.

В агентстве отметили, что на сегодняшний день разница в средней цене между новым и подержанным автомобилем составляет более 2 миллионов рублей.