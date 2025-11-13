Рейтинг@Mail.ru
ЦБ расширил действие признаков мошеннических переводов
18:43 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/tsb-2054840884.html
ЦБ расширил действие признаков мошеннических переводов
ЦБ расширил действие признаков мошеннических переводов - РИА Новости, 13.11.2025
ЦБ расширил действие признаков мошеннических переводов
ЦБ РФ распространил действие признаков мошеннических переводов на операции с цифровым рублём, следует из приложения к приказу, который опубликован на сайте... РИА Новости, 13.11.2025
Экономика
ЦБ расширил действие признаков мошеннических переводов

ЦБ распространил действие признаков мошенничества на операции с цифровым рублём

Здание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка России. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. ЦБ РФ распространил действие признаков мошеннических переводов на операции с цифровым рублём, следует из приложения к приказу, который опубликован на сайте регулятора.
Новый приказ ЦБ РФ о перечне признаков мошеннических переводов вступит в силу 1 января 2026 года.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Мошенники начали использовать в своих схемах переводы самому себе по СБП
12 ноября, 06:16
"Признаки осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента... Признаки, выявляемые в отношении переводов денежных средств, в том числе при осуществлении приема к исполнению распоряжений пользователя платформы цифрового рубля", - говорится в материалах.
Ранее в четверг директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров сообщил в интервью РИА Новости, что обновленный список признаков мошеннических переводов учитывает смену номера телефона для входа в интернет-банк, получение банком информации от операторов связи о том, что у клиента изменились характеристики телефона, например используется нетипичный интернет-провайдер.
Также он рассказал, что на признаки мошенничества банки теперь будут проверять крупные переводы по СБП (от 200 тысяч рублей), которые клиент делает условно "незнакомому" человеку, в адрес которого он не совершал никакие операции как минимум полгода. Одновременно другое важное условие заключается в том, что этому переводу предшествовал перевод самому себе через СБП. Таким образом, проверяться будет не перевод самому себе, а именно последующий перевод другому человеку (физическому лицу).
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В Центробанке рассказали об объеме остановленных переводов мошенникам
Вчера, 03:27
Сейчас в перечне признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов, шесть пунктов.
Так, должны приостанавливаться переводы на счета, по которым ранее, по оценкам антифрод-систем банков, совершались мошеннические операции, а также переводы лицам, в отношении которых есть информация о возбужденном уголовном деле. Кроме того, банки должны учитывать данные, поступившие от сторонних организаций и свидетельствующие о мошеннической операции. Например, это информация от операторов связи о том, что перед переводом денег зафиксированы нехарактерная для клиента телефонная активность или рост числа входящих смс-сообщений с новых номеров.
Также банки обязаны приостанавливать переводы денег на счета злоумышленников, сведения о которых получены из базы данных Банка России о мошеннических счетах. Кроме того, необходимо не допускать переводы, если выявлена нетипичная для клиента операция (по сумме перевода, периодичности, времени и месту совершения), а также если зафиксирована попытка осуществить операцию с устройства, которое ранее использовалось злоумышленниками, и информация о нем есть в базе данных регулятора.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
ЦБ обновит список признаков мошеннических переводов
11 ноября, 18:17
 
Вадим Уваров, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
 
 
