Центробанк заблокировал 17 тысяч номеров мошенников
17:33 13.11.2025
Центробанк заблокировал 17 тысяч номеров мошенников
ЦБ РФ в третьем квартале инициировал блокировку 17,3 тысячи телефонных номеров мошенников, сообщил регулятор. РИА Новости, 13.11.2025
россия
1920
1920
true
центральный банк рф (цб рф), россия, общество
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Общество
Центробанк заблокировал 17 тысяч номеров мошенников

ЦБ заблокировал 17,3 тысячи телефонных номеров мошенников в III квартале

Центральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Центральный банк России. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. ЦБ РФ в третьем квартале инициировал блокировку 17,3 тысячи телефонных номеров мошенников, сообщил регулятор.
"С июля по сентябрь Банк России инициировал блокировку 17,3 тысяч телефонных номеров злоумышленников", - сказано в сообщении.
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияОбщество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
