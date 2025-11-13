https://ria.ru/20251113/tsb-2054825484.html
Центробанк заблокировал 17 тысяч номеров мошенников
Центробанк заблокировал 17 тысяч номеров мошенников - РИА Новости, 13.11.2025
Центробанк заблокировал 17 тысяч номеров мошенников
ЦБ РФ в третьем квартале инициировал блокировку 17,3 тысячи телефонных номеров мошенников, сообщил регулятор. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T17:33:00+03:00
2025-11-13T17:33:00+03:00
2025-11-13T17:33:00+03:00
центральный банк рф (цб рф)
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557141_0:132:3074:1861_1920x0_80_0_0_ad3202d171887aa641884733d23a0760.jpg
https://ria.ru/20251113/moshenniki-2054824094.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557141_209:72:2769:1992_1920x0_80_0_0_c1f5a9b6d2e2439fd0a93750a51a6713.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральный банк рф (цб рф), россия, общество
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Общество
Центробанк заблокировал 17 тысяч номеров мошенников
ЦБ заблокировал 17,3 тысячи телефонных номеров мошенников в III квартале