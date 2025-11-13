Рейтинг@Mail.ru
ЦБ ужесточит ответственность топ-менеджеров банков за кибермошенничество - РИА Новости, 13.11.2025
10:20 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/tsb-2054678661.html
ЦБ ужесточит ответственность топ-менеджеров банков за кибермошенничество
ЦБ ужесточит ответственность топ-менеджеров банков за кибермошенничество - РИА Новости, 13.11.2025
ЦБ ужесточит ответственность топ-менеджеров банков за кибермошенничество
Банк России ужесточит ответственность топ-менеджеров банков за нарушения требований по противодействию мошенникам, сообщил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T10:20:00+03:00
2025-11-13T10:20:00+03:00
технологии
вадим уваров
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/73/1486377341_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_52d08ba97b156176d00ca2d4ab5681db.jpg
https://ria.ru/20251112/tsb-2054392275.html
https://ria.ru/20251112/banki-2054469180.html
технологии, вадим уваров, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Технологии, Вадим Уваров, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ ужесточит ответственность топ-менеджеров банков за кибермошенничество

ЦБ ужесточит ответственность банков за нарушения защиты информации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве
Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Банк России ужесточит ответственность топ-менеджеров банков за нарушения требований по противодействию мошенникам, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.
"Ко второму чтению готовится законопроект о квалификационных требованиях и требованиях к деловой репутации. Он предусматривает возможность признать деловую репутацию заместителя руководителя по информационной безопасности неудовлетворительной, если организация нарушает требования по обеспечению защиты информации, что привело к утечке персональных данных", - сказал он.
Здание Центрального банка - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В ЦБ объяснили, почему банки приостанавливают подозрительные переводы
12 ноября, 09:21
Банк России планирует дополнить документ новым критерием, который связан с нарушением требований по противодействию кибермошенничеству. Предполагается, что механизм персональной ответственности будет работать следующим образом: если в течение года регулятор неоднократно применяет меры к банку за нарушение требований к защите информации и борьбе с мошенничеством, то профильный топ-менеджер банка на 10 лет лишается возможности занимать руководящие должности, быть членом органа управления и иным должностным лицом, к которому предъявляются требования к деловой репутации.
Для топ-менеджеров страховых компаний, НПФ и других некредитных финансовых организаций срок дисквалификации составит 5 лет, добавил Уваров.
"Мы считаем, что топ-менеджеры банков должны нести ответственность за сохранность персональных данных клиентов и борьбу с мошенничеством, включая противодействие преступлениям с кредитами и займами. В первую очередь персонально отвечать за качество этой работы обязан заместитель руководителя финансовой организации, занимающийся информационной безопасностью", - подчеркнул Уваров.
Директор департамента отметил, что мера наказания достаточно серьезная. Она будет способствовать повышению ответственности топ-менеджеров за решения в области информационной безопасности. Применению мер в отношении должностных лиц будет предшествовать тщательная проверка, подытожил он.
В феврале глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщала журналистам, что Банк России считает необходимым вводить персональную ответственность топ-менеджеров банков, которые отвечают за антифрод-процедуры. Глава регулятора также отметила, что в большинстве крупных банков эти процедуры очень хорошо работают и кредитные организации отражают подавляющую часть попыток мошеннических действий.
Банки могут обязать возвращать деньги при взломе приложения
12 ноября, 13:57
Банки могут обязать возвращать деньги при взломе приложения
12 ноября, 13:57
 
ТехнологииВадим УваровЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
