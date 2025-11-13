ЦБ ужесточит ответственность топ-менеджеров банков за кибермошенничество

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Банк России ужесточит ответственность топ-менеджеров банков за нарушения требований по противодействию мошенникам, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

"Ко второму чтению готовится законопроект о квалификационных требованиях и требованиях к деловой репутации. Он предусматривает возможность признать деловую репутацию заместителя руководителя по информационной безопасности неудовлетворительной, если организация нарушает требования по обеспечению защиты информации, что привело к утечке персональных данных", - сказал он.

Банк России планирует дополнить документ новым критерием, который связан с нарушением требований по противодействию кибермошенничеству. Предполагается, что механизм персональной ответственности будет работать следующим образом: если в течение года регулятор неоднократно применяет меры к банку за нарушение требований к защите информации и борьбе с мошенничеством, то профильный топ-менеджер банка на 10 лет лишается возможности занимать руководящие должности, быть членом органа управления и иным должностным лицом, к которому предъявляются требования к деловой репутации.

Для топ-менеджеров страховых компаний, НПФ и других некредитных финансовых организаций срок дисквалификации составит 5 лет, добавил Уваров

"Мы считаем, что топ-менеджеры банков должны нести ответственность за сохранность персональных данных клиентов и борьбу с мошенничеством, включая противодействие преступлениям с кредитами и займами. В первую очередь персонально отвечать за качество этой работы обязан заместитель руководителя финансовой организации, занимающийся информационной безопасностью", - подчеркнул Уваров.

Директор департамента отметил, что мера наказания достаточно серьезная. Она будет способствовать повышению ответственности топ-менеджеров за решения в области информационной безопасности. Применению мер в отношении должностных лиц будет предшествовать тщательная проверка, подытожил он.