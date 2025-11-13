https://ria.ru/20251113/troyanova-2054735479.html
Прокурор попросил заочно дать актрисе Трояновой* девять лет колонии
Прокурор попросил заочно дать актрисе Трояновой* девять лет колонии - РИА Новости, 13.11.2025
Прокурор попросил заочно дать актрисе Трояновой* девять лет колонии
Прокурор просит заочно приговорить актрису Яну Троянову* к 9 годам колонии по делу о призывах к терроризму и возбуждении ненависти, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 13.11.2025
Прокурор попросил заочно дать актрисе Трояновой* девять лет колонии
Прокурор просит дать Яне Трояновой 9 лет заочно по делу о призывах к терроризму
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Прокурор просит заочно приговорить актрису Яну Троянову* к 9 годам колонии по делу о призывах к терроризму и возбуждении ненависти, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда.
"Окончательно прошу назначить наказание в виде 9 лет лишения свободы", - сказала гособвинитель.
Также она предложила оштрафовать актрису на 250 тысяч рублей и запретить 5 лет администрировать сайты.
Троянова* обвиняется по пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды), части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иноагента).
По информации столичной прокуратуры, Троянова* в июне 2024 года, придерживаясь антироссийских позиций и негативно оценивая проведение СВО, в интервью одному из интернет-каналов сделала публичное заявление, в котором содержались высказывания, формирующие враждебно-ненавистническое отношение к русским, обосновывающее и утверждающее необходимость совершения насильственных действий в отношении русских. Впоследствии видеозапись была размещена на видеохостинге в публичном доступе.
Кроме этого, как отмечала прокуратура, с апреля по сентябрь 2025 года Троянова*, зная, что дважды в течение года привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, умышленно не представила в Минюст РФ отчеты о своей деятельности.
* Троянова признана иноагентом в России и внесена в перечень террористов и экстремистов.