МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил актрису Яну Троянову* к восьми годам колонии, передает корреспондент РИА Новости.

"Окончательно назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы", — огласил приговор судья.

Также ей на четыре года запретили администрировать сайты и оштрафовали на 250 тысяч рублей. Защита намерена обжаловать приговор.

Прокурор требовал назначить девять лет колонии. Адвокат Трояновой заявила, что она не считает себя виновной и просит не воспринимать ее слова, сказанные в интервью, буквально.

Троянову обвинили в возбуждении ненависти и вражды, публичных призывах к террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

По данным столичной прокуратуры, в июне 2024 года актриса, придерживаясь антироссийских позиций и негативно оценивая проведение СВО, в интервью одному из интернет-каналов сделала заявление, формирующее ненавистническое отношение к русским. Ее выказывания обосновывали и призывали к насилию в их отношении. Ролик разместили на видеохостинге в публичном доступе.

Как отмечала прокуратура, с апреля по сентябрь 2025-го Троянова умышленно не представила отчеты в Минюст, зная, что дважды в течение года ее привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.