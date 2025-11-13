https://ria.ru/20251113/trevoga-2054877850.html
В Новороссийске объявили угрозу атаки БПЛА
В Новороссийске объявили угрозу атаки БПЛА
Угроза атаки БПЛА объявлена на территории Новороссийска, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале. РИА Новости, 13.11.2025
На территории Новороссийска объявили угрозу атаки беспилотников